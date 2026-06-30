به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه بازدید‌ها و سرکشی‌های مستمر و مداوم خود از مراجع قضایی و مراکز تابعه دستگاه قضا، از یکی از مراکز سازمان پزشکی قانونی بازدید به عمل آورد و با کارکنان و مسئولان این مرکز و تنی چند از مراجعان به گفت‌و‌گو پرداخت.

سال بسیار سختی گذراندیم؛ حقایقی هم در چشم همه جهانیان آشکار شد و عظمت مردم ایران صد چندان شد

رئیس قوه قضاییه در خلال این بازدید، طی سخنانی در جمع مدیران سازمان پزشکی قانونی کشور، ضمن تبیین و تشریح اهمیت کار و مسئولیت این سازمان اظهار کرد: ما به طور مشخص، از ۲۳ خرداد سال گذشته تاکنون، در یک جنگ تمام عیار با جبهه کفر و استکبار به سرکردگی آمریکای جنایتکار و عامل منطقه‌ای‌اش یعنی رژیم صهیونیستی به سر می‌بریم. پُر واضح است که در هنگامه‌ی جنگ، تزریق آرامش و طمأنینه به جامعه و مردم، از اساسی‌ترین و حیاتی‌ترین موضوعات است و سازمان پزشکی قانونی، نهادی است که در تزریق آرامش و طمأنینه به جامعه و مردم، نقش ویژه‌ای ایفا می‌کند.

قوه قضاییه در هیچ بخشی اجازه نداد در طول جنگ کار مردم حتی برای یک روز زمین بماند

رئیس دستگاه قضا ضمن مرور جنایات وحشیانه دشمن متجاوز در دو جنگ تحمیلی اخیر، بیان داشت: دشمن نابکار و جنایتکار در دو جنگ تحمیلی اخیر، بعضاً سنگین‌ترین تجهیزات و ادوات نظامی خود را علیه مناطق مسکونی و غیرنظامیان ما به کار گرفت و تعداد زیادی ساختمان مسکونی در نتیجه پرتابه‌های دشمن متجاوز فروریخت؛ در چنین شرایطی، اصلی‌ترین موضوع برای بازماندگان شهدای این جنایات، آن بود که اجساد عزیزان خود را شناسایی کنند؛ اینجا بود که اهمیت کار سازمان پزشکی قانونی، بیش از پیش برای همگان هویدا شد و این سازمان با درایت و مجاهدتی که به خرج داد، در شناسایی شهدا، تسریع به عمل آمد. همچنین بانک دی‌ان‌ای سازمان پزشکی قانونی در دو جنگ اخیر، کمک شایانی به شناسایی هویت شهدای عزیز ما کرد.

سختی کاری که در جنگ ۱۲ روزه داشته‌اید بازگو نشده است

رئیس عدلیه عنوان کرد: در جریان دو جنگ تحمیلی اخیر، دشمن متجاوز و مجرم به برخی از اماکن پزشکی قانونی کشور و مراکز بیمارستانی نیز تعدی کرد و علت این امر آن بود که می‌خواست نهاد‌های تزریق‌کننده‌ی آرامش به جامعه و مردم را منهدم کند و کشور ما را به خیال خام خود به فروپاشی اجتماعی بکشاند!

رئیس قوه قضاییه، نقش پزشکی قانونی در وقایع دی ماه گذشته را ستود و در همین راستا بیان داشت: پس از شبه‌‎کودتای دی ماه سال گذشته نیز که همراه با جنایات شنیع عوامل دشمن و قتل و مجروح کردن مردم و نیرو‌های حافظ امنیت مردم بود، سازمان پزشکی قانونی ورود مجدانه و مجاهدانه‌ای داشت.

رئیس عدلیه با بیان اینکه پزشکی قانونی یکی از بازوان اصلی اجرای عدالت است، گفت: قاضی برای صدور حکم در پرونده‌هایی که نیازمند نظر کارشناسی پزشکی قانونی است، تمام و کمال به نظر کارشناسی صادره، استناد می‌کند؛ قاضی بدون نظریه کارشناسی پزشکی قانونی، در پرونده‌های مرتبط با تشخیص میزان معلولیت، علت مرگ، میزان آسیب، تعیین دیه یا ارش و غیره، قادر به صدور حکم نیست. فلذا ارزش و اعتبار کار و مسئولیت پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی، بسیار ویژه و خطیر است.

قاضی‌القضات بر ضرورت تکریم هر چه بیشتر مراجعان به پزشکی قانونی تاکید و خاطرنشان کرد: جنس مراجعان به کلیه‌ی مراجع و مراکز وابسته به قوه قضاییه با مراجعان به سایر دستگاه‌های حکومتی و دولتی متفاوت است؛ میزان این تفاوت و تمایز در مراجعان به سازمان پزشکی قانونی بیشتر است؛ ارباب‌رجوع در این سازمان، عمدتاً مردمی دردمند، مجروح و آسیب‌دیده هستند؛ فلذا حُسن‌خلق و خوش‌رفتاری با آنان بسیار حائز اهمیت است. طبیعتاً فردی که مجروح شده و یا اولیای‌دم یک مقتول است، ممکن است به سبب درد و حزن و تألم زیاد، هنگام مراجعه به پزشکی قانونی، اصطلاحاً از کوره دربرود و عصبی شود؛ اینجا آنجایی است که شما شاغلان در پزشکی قانونی، باید نهایت صبر و حوصله و متانت را به خرج دهید و کوچکترین واکنش تندی در قبال این مراجعان متألم و عصبانی نداشته باشید.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای اظهار کرد: من طی ۵ سالی که مسئولیت ریاست قوه قضاییه را برعهده دارم، به یاد ندارم که گزارشی ناظر بر گلایه و شکایت مردم از رفتار‌های شاغلان در پزشکی قانونی دریافت کرده باشم؛ همین امر نشان می‌دهد که رویکرد کلی در سازمان پزشکی قانونی، حُسن‌خلق با ارباب رجوع است؛ این رویکرد باید در همه زیرمجموعه‌ها و بخش‌های وابسته به قوه قضاییه تقویت شود.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: در سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نظریه‌ی کارشناسی در باب پرونده‌های ارجاعی از ناحیه پزشکی قانونی صادر شد؛ علی‌رغم قابل توجه بودن این آمار، لکن هیچ گزارشی از حیث اینکه آن نظریات دارای نقصان عمده هستند، به ما واصل نشد؛ این امر حکایت از آن دارد که سازمان پزشکی قانونی به عنصر تدقیق در بررسی‌های خود اهتمام ویژه‌ای دارد؛ موضوعی که جا دارد باز هم در تقویتش کوشا باشیم.

در بخشی از کارهای حکمرانی باید نگاهمان را عوض کنیم

رئیس دستگاه قضا، پزشکی قانونی را پُلی از پزشکی به عدالت دانست و تصریح کرد: ما اعتقاد داریم که باید نگاه‌های خود را به برخی از ساحات حکمرانی تغییر دهیم و اگر این تغییر نگاه‌ها انجام نگیرد، حق مطلب ادا نخواهد شد؛ یکی از این ساحات، مرتبط با امر پزشکی قانونی است؛ سازمان پزشکی قانونی، امانتدار مردم مراجعه‌کننده و پاسدار کرامت انسانی آنها است. پزشکی قانونی، جایی است که علم در خدمت عدالت قرار می‌گیرد تا از حقیقت نگهبانی کند. از همین‌رو جایگاه سازمان پزشکی قانونی بسیار منیع و رفیع است. بر ما فرض است تا در تجهیز این سازمان از جهات مختلف، کوشا و ساعی باشیم.

در حمله دشمن به زندان افراد زیادی می‌توانستند فرار کنند اما فرار نکردند؛ بعضی هم رفتند اما خودشان برگشتند

رئیس عدلیه، نقش ویژه مراکز تابعه قوه قضاییه در دو جنگ تحمیلی اخیر را مورد تقدیر قرار داد و عنوان کرد: به طور کلی در جریان دو جنگ تحمیلی اخیر و وقایع پس از آن، مراکز تابعه قوه قضاییه، عملکرد مطلوبی داشتند؛ علاوه بر سازمان پزشکی قانونی، عملکرد سازمان زندان‌ها نیز نافع و مطلوب بود. در جنگ ۱۲ روزه، دشمن مستقیماً زندان اوین را هدف قرار داد تا به واسطه این جنایت، شورشی ایجاد شود و زندانیان فرار کنند و خانواده‌های آنان در مجاورت زندان تجمع کنند؛ لکن هیچکدام از این مسائل حادث نشد و واقعه‌ی حمله به زندان اوین، به خوبی مدیریت شد؛ نکته قابل توجه آنکه در این قضیه خودِ زندانیان و خانواده‌های آنان نیز برخلاف خواست دشمن، بسیار همراهی کردند. نکته دیگر در این فقره آن است که ما طی یک سال اخیر بواسطه تحمیل جنگ از ناحیه دشمن، بر حجم اِعمال مرخصی‌های خود در قبال زندانیان واجدشرایط و فاقد خطر برای اجتماع، افزودیم و شاهد بودیم که اغلب این زندانیان به مرخصی رفته، به معنای واقعی کلمه اصلاح شده‌اند و از ارتکاب مجدد جرم خودداری کرده‌اند.

قاضی‌القضات در بخش دیگری از سخنانش در این نشست با گرامیداشت یاد و خاطهر شهید بهشتی، معمار دستگاه قضا، تصریح کرد: در ایام شهادت شهید بهشتی، یاد آن شهید والامقام و یاران و همرزمان ایشان را گرامی می‌داریم؛ شهید بهشتی حقیقتاً یک عالم وارسته، روشنفکر، دلسوز، صبور و اهل خدمت بود و همه این ویژگی‌ها سبب شد که منافقین کوردل به عنوان ایادی استکبار، وجود او را تاب نیاورند و دست به شهادت او بزنند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پایان، جهاد خیابانی ملت ایران را خار چشم دشمنان دانست و خاطرنشان کرد: مجاهدت و جهاد مردم در خیابان طی این ۴ ماه اخیر حقیقتاً شگفت‌انگیز و دشمن‌شکن بوده است. در این میان نقش زنان و بانوان ایرانی بسیار ویژه و درخشان بوده است و زنان ما میدان‌دار جهاد خیابانی در حمایت از نظام و ولایت و خونخواهی امام شهیدمان بوده‌اند.

شایان ذکر است، پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «مسجدی» رئیس سازمان پزشکی قانونی طی سخنانی گفت: این مرکز پزشکی قانونی، از جهت نیروی انسانی، تجهیزات و آزمایشگاه‌ها، یک مرکز ممتاز در منطقه غرب آسیا محسوب می‌شود که در زمان جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان، به صورت شبانه روزی ارائه خدمت می‌کرد.

وی افزود: طی جنگ تحمیلی رمضان و با تجارب کسب شده از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اجساد مطهر شهدا در کمترین زمان ممکن شناسایی شده و به خانواده‌هایشان تحویل داده می‌شدند.

مسجدی در ادامه گفت: علیرغم واردآمدن خسارت و آسیب به بخش‌هایی از مراکز پزشکی قانونی در جنگ رمضان، ارائه خدمات این سازمان حتی یک روز هم متوقف نشد.

وی با بیان اینکه هدف و رویکرد اصلی سازمان پزشکی قانونی، ارائه خدمات استاندارد و علمی است، عنوان کرد: آنچه برای ما مهم است، استاندارد بودن و علمی بودنِ گواهی‌های صادره پزشکان سازمان پزشکی قانونی به مراجع قضایی است؛ امروز سازمان پزشکی قانونی ایران در منطقه غرب آسیا، صاحب مرجعیت علمی است ولیکن هنوز جای کار فراوانی وجود دارد و تلاش‌های ما برای بهتر شدن، همچنان باید ادامه داشته باشد.

مسجدی گفت: تکریم مردم و احترام به آنها و همچنین تسریع در خدمت‌رسانی‌ها، از دیگر رویکرد‌های مهم سازمان پزشکی قانونی در دوره کنونی محسوب می‌شود؛ علی‌رغم اینکه در سال ۱۴۰۴ به نیروی انسانی و امکانات سازمان پزشکی قانونی اضافه نشد ولیکن شاهد هستیم در راستای اجرای برنامه توسعه هفتم که بنا شد دیگر برای تصادفات پرونده قضایی تشکیل نشود، تمامی پرونده‌های تصادفات بین پزشکی قانونی، بیمه و فراجا ردوبدل می‌شوند و مردم نیز سریع‌تر به حق و حقوق خود می‌رسند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به دستاورد‌های جدید این سازمان گفت: دستگاه «الکل‌سنج تنفسی» که اخیراً به همت سازمان پزشکی قانونی از آن رونمایی شده، هم سبب تسریع در انجام فرآیند‌های کاری پزشکی قانونی می‌شود و هم در فراجا، پتروشیمی‌ها و ...، دارای کاربرد است. این دستگاه که همه اجزای آن بومی است، برتری‌هایی نسبت به نمونه مشابه آمریکایی خود دارد و قیمت آن نیز یک پنجم محصول آمریکایی است.

مسجدی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، از حمایت‌های رئیس قوه قضاییه در زمینه راه‌اندازی دانشکده پزشکی قانونی ذیل دانشگاه علوم قضایی قدردانی کرد.

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