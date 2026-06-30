قائمپناه در نشست خبری:
چند میلیارد دلار به حساب ایران در یکی از کشورهای خلیج فارس نشست
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به برخی از مفاد تفاهم نامه ایران و آمریکا گفت: چند میلیارد دلار به حساب ایران در یکی از کشورهای خلیج فارس نشست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدجعفر قائمپناه در نشست تبیین اقدامات دولت چهاردهم در جنگ گفت: روشن است که طی سالهای گذشته، ما مورد تهدید دشمن آمریکایی-صهیونی قرار داشتهایم و در تمام دولتهای آمریکا گزینه موجود بر سر میز، چه در دولت ترامپ و چه در دولت کارتر و چه در دولت ریگان و تمامی آنها، گزینه نظامی بوده است.
معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه گزینه نظامی دشمن منهای جنگ با صدام عملاً در قالب جنگ ۱۲ روزه توسط آمریکا و صهیونیستها به صورت مستقیم اجرا شد، تاکید کرد: پیش از وقوع جنگ ۱۲ روزه هم، اسرائیل حملاتی علیه ایران داشت، از جمله به اصفهان و نقاط دیگر که اکنون برخی از اخبار آن منتشر میشود؛ لذا ایران همواره با این تهدید مواجه بوده و عملیات ۱۲ روزه آمریکا علیه ایران و اسرائیل صورت گرفت.
وی با اشاره به ترورهای پیش از دولت چهاردهم و همچنین تحریمهای ظالمانه علیه ملت ایران، گفت: در ابتدای دولت نیز همواره با تهدیدهای مکرر آمریکا مبنی بر تجدید تحریمها مواجه بودیم و عملیاتهای بسیار محدودی صورت گرفت. از سوی دیگر، مقام معظم رهبری موضع مشخصی داشتند مبنی بر اینکه نه جنگ میکنیم و نه مذاکره؛ اما رئیسجمهور پزشکیان مشکلات کشور را به حضور رهبر شهید انقلاب اسلامی بیان کرد، در نهایت، رهبری اجازه دادند که با آمریکا مذاکره صورت گیرد.
قائمپناه گفت: در حین مذاکره، نخستین بدعهدی آمریکا آغاز شد؛ بدین معنا که در جریان مذاکرات و پس از آن نامه تند و تهدیدآمیزی از سوی ترامپ برای ایران ارسال شد مبنی بر ادعاهایی همچون اینکه آمریکا حرف اول را میزند و اگر تسلیم نشوید، عملیات نظامی خود را آغاز خواهم کرد.
وی در خصوص سخنان رئیس جمهور مبنی بر دادن ۲۰ میلیون بشکه نفت به هوافضا گفت: وظیفه دولت است که تأمین کننده باشد. این که آقای رئیس جمهور گفت من ۲۰ میلیون بشکه نفت دادم از خودش که نداده است، از بودجه بیت المال بود، درجایی اولویت ما مردم و معیشت مردم بود، اما در جایی هم اولویت ما به حوزه نظامی داده شد.
قائم پناه با اشاره به برخی از رفتارها در کشور بیان کرد: چرا یک از حرفهای رهبری فقط آن بخش که گفتند «علیالاصول نظر دیگری داشتم» را دنبال میکنند؟ این منصفانه نیست.
وی با اشاره به برخی از مفاد تفاهم نامه ایران و آمریکا گفت: چند میلیارد دلار به حساب ایران در یکی از کشورهای خلیج فارس نشست.
معاون اجرایی رئیسجمهور تاکید کرد: اینکه از بخشی از پیام رهبر انقلاب برای تخریب رئیسجمهور، تیم مذاکرهکننده یا حتی آقای قالیباف استفاده شود، محل تأمل جدی است. آیا درست است که پیام رهبری به ابزاری برای تسویهحسابهای سیاسی تبدیل شود؟ همانگونه که پیش از این درباره برخی مسئولان چنین برداشتهایی مطرح میشد، امروز هم نباید همان شیوه درباره دیگر مسئولان تکرار شود.
معاون اجرایی رئیس جمهور بیان کرد: چرا به بخشهایی از سخنان رهبر انقلاب که بر «حسننظر»، «دلسوز بودن» و خیرخواهی مسئولان تأکید دارد، توجه نمیشود؟ رهبر انقلاب تصریح کردهاند که مسئولان و تصمیمگیران کشور با نیت خیر و دلسوزی عمل میکنند. طبیعی است که درباره تصمیمهای مهم و سرنوشتساز ملی، اختلافنظر وجود داشته باشد، اما تبدیل این اختلافنظرها به اتهامزنی، نسبت دادن بیغیرتی یا خیانت به مسئولان، اقدامی نادرست است؛ خیانت، اقدامی است که در خدمت دشمن و رژیم اسرائیل باشد، نه اختلاف دیدگاه میان خادمان نظام.
وی افزود: در شرایطی که رهبر انقلاب از استیصال آمریکا سخن میگویند، چرا برخی با برداشتهای شتابزده، اینگونه القا میکنند که ایران منفعل، مجبور یا بیاختیار عمل کرده است؟
معاون رئیسجمهور افزود: از سوی دیگر، اگر توافق یا تفاهمی از استحکام لازم برخوردار نبوده، این موضوع نباید دستاویزی برای تخریب مسئولان شود. مگر چنین تصمیمهای مهمی بدون طی شدن فرآیندهای قانونی و بدون تأیید رهبر انقلاب قابلیت اجرا دارد؟ خود ایشان هم تصریح کردهاند که اجازه این اقدامات را صادر کردهاند.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین، پیام رهبر انقلاب بیش از آنکه نشانهای از شکاف در حکمرانی باشد، تبیینکننده زنجیره تصمیمگیری و حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران است؛ زنجیرهای که در آن هر تصمیم مهم در چارچوب سازوکارهای مشخص و با هماهنگی نهادهای مسئول اتخاذ میشود.
قائمپناه با اشاره به حضور افراد در جلسه شعام برای امضای تفاهمنامه میان ایران و آمریکا رای مثبت آنان، گفت: مقام معظم رهبری فرمودند که جلسه شعام با حضور فرماندهان ارشد نظامی برگزار شود و سه چهارم افراد رأی مثبت دادند که پذیرفته شود؛ رئیسجمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه، جانشین ستاد کل جانشین شهید موسوی، وزیر کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور خارجه، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سردار وحیدی، امیر حاتمی و دو نماینده ولیفقیه رای مثبت دادند.
وی افزود: تصور نکنیم که کسانی که رای دادند کمتر از سردار حاجیزاده و سلامی هستند، آیا فقط اگر شهید شوند عزیز میشوند؟ چرا فکر میکنیم امیر حاتمی کمتر از شهید موسوی است؟ چرا فکر میکنیم سردار ذوالقدر کمتر از شهید لاریجانی است؟ بنابراین تفاهمنامه امضا شد و بلافاصله مقام معظم رهبری پیام صادر کردند.
سرپرست نهاد ریاست جمهوری با اشاره به پیام رهبر انقلاب، تاکید کرد: پیام رهبر انقلاب قدرت چانهزنی ما را در برابر آمریکا بالا برده است. رهبر انقلاب فرمودند نظر دیگری داشتم، اگر قرار باشد تنها نظر رهبری اجرا شود که دیگر مجلس معنا ندارد، شعام معنا ندارد. اگر ایشان میفرمایند که نظر دیگری داشتم، خدایی نکرده مخالفت نیست چراکه ایشان برای امضای تفاهمنامه مجوز صادر کردند. اجازه مذاکره به رئیسجمهوری داده شد که در مقابل زیادهخواهی آمریکا و در مقابل هیچ قلدری حاضر نیست تسلیم شود.
وی ادامه داد: پیام رهبری نشان میدهد جمهوری اسلامی، حتی در حساسترین تصمیمات امنیت ملی، خرد جمعی و نهادهای مسئول موضوعیت دارند. اگر ما نهادسازی نکرده بودیم، بعد از ۹ اسفند باید چه باید میکردیم؟ نمیدانستیم رهبری نظرشان حمله است یا نه. در جمهوری اسلامی، ما فقط منتظر نیستیم شخصی مثل ترامپ دستور دهد؛ نهاد داریم، اینگونه است که در مقابل بزرگترین قدرت نظامی جهان ایستادیم؛ چون نهادسازی کردهایم. اگر رهبری و نیروهای نظامی ما شهید شدند و بیفرمانده نماندیم به این دلیل است که این نهادی به نام «شعام» داریم.
معاون اجرایی رئیس جمهور تأکید کرد: در حکمرانی عقلانی جمهوری اسلامی، تصمیمهای دشوار از مسیر گفتوگو، جمعبندی نهایی و پذیرش مسئولیت اتخاذ شود.