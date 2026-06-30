خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رسیدگی به انحراف هزار میلیارد تومانی در تهاتر دارایی‌ یک بانک دولتی

رسیدگی به انحراف هزار میلیارد تومانی در تهاتر دارایی‌ یک بانک دولتی
کد خبر : 1806463
لینک کوتاه کپی شد.

در بررسی عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه یکی از بانک‌های دولتی ناتراز، مواردی از عدم رعایت صرفه و صلاح دولت در اجرای تکالیف قانونی مرتبط با مولدسازی دارایی‌های مازاد شناسایی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، بررسی‌ها نشان می‌دهد در فرآیند انتخاب کارشناس، قیمت‌گذاری و تصمیمات اتخاذ‌شده برای تهاتر دارایی‌ها، اشکالات موثری وجود داشته و در یک مورد از این تهاترها، بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان انحراف در قیمت احصا شده است. با احراز قرائن و مستندات، پرونده جهت رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی