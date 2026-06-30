رسیدگی به انحراف هزار میلیارد تومانی در تهاتر دارایی‌ یک بانک دولتی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، بررسی‌ها نشان می‌دهد در فرآیند انتخاب کارشناس، قیمت‌گذاری و تصمیمات اتخاذ‌شده برای تهاتر دارایی‌ها، اشکالات موثری وجود داشته و در یک مورد از این تهاترها، بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان انحراف در قیمت احصا شده است. با احراز قرائن و مستندات، پرونده جهت رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شد.

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