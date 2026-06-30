استقرار نیروهای واکنش سریع در مرزها، جسارت تجاوز زمینی دشمن را از بین برد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بازدید از یگان‌های این نیرو در مناطق مرزی کشور، با گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید و شهدای والامقام ایران اظهار داشت: امروز حتی کشورهایی که زمانی استقرار پایگاه‌های نظامی آمریکا را عامل امنیت خود می‌دانستند، به این جمع‌بندی رسیده‌اند که حضور این پایگاه‌ها منشأ ناامنی و بی‌ثباتی است.

امیر سرتیپ جهانشاهی ضمن قدردانی از مجاهدت و تلاش شبانه روزی مدافعان مرز در سنوات قبل بویژه ماه های اخیر، یادآور شد: استقرار و آمادگی دلاوران نیروی زمینی ارتش در مرزها با همراهی رزمندگان غیور سپاه پاسداران و فرماندهی انتظامی، هرگونه جسارت دشمن برای اجرای عملیات زمینی علیه جمهوری اسلامی ایران را از بین برد.

وی با تاکید بر آمادگی یگان‌های واکنش سریع، نیروهای ویژه و هجومی این نیرو، تصریح کرد: با حضور و هوشیاری رزمندگان نیروی زمینی و مجموعه پرتوان نیروهای مسلح، مرزهای ایران عزیز از امنیت لازم برخوردار است.

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