بررسی حوزه های کلیدی در کمیسیون های مجلس

به گزارش ایلنا، کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی امروز سه‌شنبه ۹ تیرماه، با برگزاری نشست‌های نظارتی و تخصصی، مهم‌ترین مسائل حوزه‌های بهداشت، آموزش، اقتصاد، صنعت، راه، انرژی، تجارت و ارتباطات را با حضور وزرا، معاونان و مسئولان دستگاه‌های اجرایی بررسی می‌کنند.

در همین راستا، کمیسیون بهداشت و درمان با حضور معاونان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل جلسه می‌دهد و کمیسیون اصل ۹۰ نیز آخرین مسائل مرتبط با وزارت آموزش و پرورش را با حضور وزیر مربوطه بررسی خواهد کرد.

همچنین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نشست مشترکی را با مسئولان وزارت ارتباطات برگزار می‌کند و کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری میزبان وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.

در ادامه نشست‌های امروز، کمیسیون صنایع و معادن با حضور معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت، مراودات تجاری را ارزیابی کرده و کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات نیز با حضور معاون وزیر راه و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تشکیل جلسه می‌دهد.

همچنین در کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با حضور معاون وزیر نیرو و مدیران شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی، مباحث مرتبط با حوزه انرژی بررسی می‌شود.

در نهایت، کمیسیون اقتصادی میزبان وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونان این وزارتخانه خواهد بود و کمیسیون عمران نیز برنامه‌های حوزه راه و شهرسازی را با حضور وزیر مربوطه پیگیری می‌کند.

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