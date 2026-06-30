به گزارش ایلنا، فتح‌الله حسینی، با اشاره به لزوم‌ برخورد قاطع با پرمصرف ها از سوی وزارت نیرو و توانیر،گفت: تصمیم قاطع شرکت توانیر و وزارت نیرو برای برخورد بدون ملاحظه و تشریفات با مشترکان «بدمصرف» نه تنها یک اقدام تنبیهی، بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای حفظ پایداری شبکه و صیانت از حقوق عمومی است.

وی افزود: وقتی از عدالت سخن می‌گوییم، نمی‌توانیم نادیده بگیریم که در برخی نقاط پایتخت،باغ‌ویلاها و منازل لوکس به اندازه چندین خانوار روستایی و محروم، برق مصرف می‌کنند. این شکاف عمیق، نه تنها با عدالت اجتماعی در تضاد است،بلکه پایداری شبکه را برای عموم مردم و مراکز تولیدی به خطر انداخته است. نمی‌توان پذیرفت که انرژی حیاتی کشور صرف رفاه غیرمتعارف اقلیتی شود که هیچ توجهی به الگوهای مصرف ندارند.

نماینده مردم قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلانغرب در مجلس با استناد به داده‌های فنی و آمارهای موجود، ابعاد این ناترازی را تشریح کرد و ادامه داد: بنابر گفته معاون وزیر نیرو؛ درحال حاضر ۷۵ درصد از مشترکان خانگی کشور، الگوی مصرف را رعایت کرده و تنها ۵۰ درصد از برق این بخش را مصرف می‌کنند؛ در مقابل، ۲۵ درصد از مشترکان که فراتر از الگو مصرف می‌کنند، به تنهایی ۵۰ درصد از انرژی برق را به خود اختصاص داده‌اند. این یعنی اگر این ۲۵ درصد از مشترکان پرمصرف، تنها به رعایت الگوی تعیین‌شده تن دهند، ما شاهد حدود ۳۰ درصد کاهش مصرف در بخش خانگی خواهیم بود؛ عددی که می‌تواند به‌تنهایی بسیاری از چالش‌های ناترازی را رفع کرده و خاموشی‌ها را به حداقل برساند.

حسینی با اشاره به برخوردهای صورت گرفته با پرمصرف ها،یادآور شد: اقدامات توانیر در روزهای اخیر، نشان‌دهنده عزم جدی برای برقراری عدالت است. قطع برق ۶۲ سازمان و اداره ملی و استانی در تهران که از دستورالعمل‌ها سرپیچی کرده بودند، پیام صریحی است که قانون برای همه یکسان است. همچنین پایش‌های هوشمند منجر به اعمال محدودیت برای بیش از ۸۲۰۵ مشترک خانگی و تجاری و محدودیت سیستمی برای ۲۵۰۰ مشترک «بسیار پرمصرف» شده است. نظارت بر مصرف دستگاه‌های اجرایی نیز به‌صورت ۲۴ ساعته و با استفاده از متخصصان امر در حال انجام است و هیچ اداره‌ای از این نظارت مستثنی نیست.

نماینده مردم در مجلس دوازدهم با تأکید بر اینکه «عدالت در توزیع انرژی» و «حفظ پایداری شبکه» خط قرمز مجلس است، تصریح کرد:در شرایط حساس پیک مصرف تابستان، دوران مماشات با مشترکان بدمصرف به پایان رسیده و برخوردهای قانونی بدون هیچ‌گونه تعارف یا تشریفات اداری با جدیت دنبال خواهد شد.

به گزارش خانه ملت، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی،در پایان تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی به طور کامل از برخوردهای قاطع، بدون تشریفات و بدون اغماض شرکت توانیر حمایت می‌کند. به تمامی مشترکان پرمصرف در بخش‌های اداری، تجاری و ویلاهای لوکس هشدار می‌دهیم که رصدها مستمر و دقیق است؛ چرا که حفظ پایداری برق برای مراکز درمانی، واحدهای تولیدی و معیشت مردمِ روستاها و شهرهای کوچک، اولویت غیرقابل‌مذاکره است. در این مسیر، با هیچ‌کس تعارف نخواهیم داشت و عدالت در مصرف، تنها راه برون‌رفت از تنش‌های پیک تابستان است.

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