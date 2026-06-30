تعیین تکلیف آپارتمانهای فاقد پایانکار در انتظار تصویب آییننامه
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در پاسخ به سه پرسش پرتکرار مردم درباره سامانه ثبت ادعا، نحوه اخذ سند برای واحدهای تحویلی تعاونیهای مسکن، اراضی و زمینهای کشاورزی خریداریشده با قولنامه و همچنین وضعیت دارندگان نقشههای UTM را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا، اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در پاسخ به سه پرسش رایج شهروندان درباره اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و سامانه ثبت ادعا، جزئیات نحوه تعیین تکلیف املاک تعاونیها، اراضی کشاورزی قولنامهای و وضعیت نقشههای UTM تهیهشده را تشریح کرد.
قویدل در پاسخ به این پرسش که راهحل اخذ سند مالکیت برای املاکی که توسط تعاونیهای مسکن به افراد تحویل شده، اما تعاونی برای اخذ پایانکار و انجام اقدامات لازم جهت صدور سند همکاری نمیکند چیست، اظهار کرد: مطابق تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، چنانچه در رابطه با واحدی از یک مجموعه آپارتمانی، ادعای مالکیت در سامانه ثبت ادعا درج شود و یکی از کمیسیونهای ماده ۹۹ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها درباره آن واحد رأی به اخذ جریمه صادر کرده باشد یا رأی مذکور به دلیل عدم پرداخت جریمه منجر به صدور حکم تخریب بنا شده باشد، شهرداری مکلف است گواهی پایانکار ساختمان را صادر کند.
وی افزود: در این شرایط، میزان و علت جریمه قسمتهای مشترک و همچنین جریمههای مربوط به قسمتهای اختصاصی باید در گواهی پایانکار قید شود و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز موظف است سند مالکیت تفکیکی هر واحد را با درج میزان و علت جریمه قسمتهای اختصاصی و مشترک صادر کند.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: نحوه اقدام شهرداریها برای صدور پایانکار ساختمان در این موارد، براساس آییننامه اجرایی تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام خواهد بود که باید به تصویب هیئت وزیران برسد. این آییننامه تاکنون به تصویب نهایی نرسیده، اما در مراحل پایانی تصویب قرار دارد.
امکان صدور سند برای اراضی کشاورزی و زمینهای روستایی دارای قولنامه
قویدل در پاسخ به پرسشی درباره نحوه اخذ سند مالکیت برای زمینها و اراضی کشاورزی روستایی که با قولنامه عادی خریداری شدهاند، گفت: برای زمینهای زراعی روستایی نیز براساس اسناد عادی ارائهشده از سوی متقاضی و مطابق قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی یا قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، امکان درخواست صدور سند مالکیت وجود دارد.
وی تصریح کرد: در این فرآیند، پس از احراز تصرفات مالکانه متقاضی، بررسی مدارک ارائهشده، تطبیق با سوابق ثبتی، صدور رأی از سوی هیأت مربوطه و عدم وصول اعتراض در مهلت قانونی، نسبت به صدور سند مالکیت اقدام خواهد شد.
نقشههای UTM قبلی قابل استفاده هستند
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین در پاسخ به این سؤال که تکلیف افرادی که پیشتر برای تهیه نقشه UTM هزینه کردهاند چیست و آیا باید مجدداً هزینه پرداخت کنند، اظهار داشت: اگر شخص مدعی قبلاً نقشه UTM ملک مورد ادعا را در سامانه شمیم تهیه کرده باشد و این نقشه توسط یکی از نقشهبرداران دارای صلاحیت از پنج گروه مجاز تهیه شده باشد، نیازی به تهیه مجدد نقشه نخواهد داشت.
وی ادامه داد: در این موارد، متقاضی باید به نقشهبردار مربوطه مراجعه و کد رهگیری نقشه را دریافت کند. نقشهبردار نیز نقشه تهیهشده را در سامانه واسط بارگذاری کرده و کد رهگیری آن را در اختیار متقاضی قرار میدهد.
قویدل خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، شخص مدعی در همان مرحله نخست ورود به سامانه ثبت ادعا، شماره رهگیری نقشه را وارد کرده و ادامه فرآیند ثبت ادعا را انجام میدهد و نیازی به تهیه نقشه جدید و پرداخت هزینه مجدد نخواهد بود.