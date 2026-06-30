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شهادت ۲ تن از نیروهای بومی سپاه شهرستان پاوه در عملیات تروریستی

شهادت ۲ تن از نیروهای بومی سپاه شهرستان پاوه در عملیات تروریستی
کد خبر : 1806441
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روابط عمومی سپاه استان کرمانشاه اعلام کرد: در جریان یک اقدام تروریستی و ناجوانمردانه در شهرستان پاوه، ۲ تن از پاسداران بومی به شهادت رسیدند و ۲ نفر دیگر نیز زخمی شدند.

به‌گزارش ایلنا؛ روابط عمومی سپاه استان کرمانشاه اعلام کرد: در جریان یک اقدام تروریستی و ناجوانمردانه در شهرستان پاوه، ۲ تن از پاسداران بومی به شهادت رسیدند و ۲ نفر دیگر نیز زخمی شدند.

این اقدام در پی تیراندازی تروریست‌ها درب منزل در شامگاه دوشنبه هشتم تیرماه رخ داد.

جزئیات دقیق این حادثه و اقدامات برای شناسایی عوامل آن، از سوی مراجع ذی‌صلاح در دست بررسی است.

روابط عمومی سپاه کرمانشاه اسامی شهدای این حادثه تروریستی را شهید «برهان کریسانی» و شهید «خالد خالدی‌نیا» اعلام کرد.

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