درگذشت معاون سیاسی ندسا براثر سانحه رانندگی

به گزارش ایلنا، دریادار دوم محمد اکبرزاده، معاون سیاسی دفتر نمایندگی ولی فقیه در نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ساعاتی پیش در یک سانحه رانندگی و بر اثر واژگونی خودرو در یکی از محورهای استان کرمان جان خود را از دست داد.

پس از وقوع حادثه، نیروهای پلیس و اورژانس در محل حاضر شدند و دریادار دوم اکبرزاده به مرکز درمانی منتقل شد اما وی به دلیل شدت جراحات وارده، جان باخت.

بررسی علت و جزئیات این سانحه از سوی مراجع ذی‌ربط آغاز شده است.