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رئیس‌جمهور پزشکیان:

اگر طرف آمریکایی به تفاهم‌نامه پایبند باشد ما هم به تعهداتمان عمل می‌کنیم

اگر طرف آمریکایی به تفاهم‌نامه پایبند باشد ما هم به تعهداتمان عمل می‌کنیم
کد خبر : 1806383
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رئیس‌جمهور پزشکیان تأکید کرد که اگر طرف آمریکایی به تفاهم‌نامه پایبند باشد ما هم به تعهداتمان عمل می‌کنیم.

 

به گزارش ایلنا به  نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، رئیس‌جمهور پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«تفاهم امری طرفینی است. اگر طرف آمریکایی به تفاهم‌نامه پایبند باشد، ما هم به تعهداتمان عمل می‌کنیم.

رویکرد ما در مقابل رجزخوانی‌های نامعقول و تهدیدهای بی‌پشتوانه، تکیه بر عقلانیت و کرامت انسانی در تصمیم‌گیری‌ها و دفاع قاطع و بی‌پروا به هنگام عمل است.»

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