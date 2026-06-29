به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، رئیس‌جمهور پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«تفاهم امری طرفینی است. اگر طرف آمریکایی به تفاهم‌نامه پایبند باشد، ما هم به تعهداتمان عمل می‌کنیم.

رویکرد ما در مقابل رجزخوانی‌های نامعقول و تهدیدهای بی‌پشتوانه، تکیه بر عقلانیت و کرامت انسانی در تصمیم‌گیری‌ها و دفاع قاطع و بی‌پروا به هنگام عمل است.»