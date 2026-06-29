صعود چادرملوی یزد گواه وجود استعدادهای خاموش در سراسر ایران است

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در صفحه شخصی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«نتیجه مسابقات چهارجانبه نشان داد پیروزی حاصل تلاش و همدلی است. صعود جوانان بی‌ادعای چادرملوی یزد به جام آسیایی، گواهی بر وجود استعدادهای خاموش در سراسر ایران است. به امید شکوفایی جوانانمان و سربلندی کشورمان.»

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