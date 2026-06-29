پزشکیان در دیدار با آیتالله اعرافی:
حفظ وحدت ملی مهمترین ضرورت عبور از شرایط کنونی است
رئیسجمهور در دیدار با آیتالله اعرافی، مدیر حوزههای علمیه کشور، با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی، تقویت سرمایه اجتماعی و بهرهگیری از ظرفیت مساجد در حکمرانی اجتماعی، از پیشرفت تلاشهای دیپلماتیک دولت برای رفع محدودیتهای بینالمللی خبر داد.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس جمهور، در جریان سفر خود به قم با آیتالله علیرضا اعرافی، مدیر حوزههای علمیه کشور دیدار و گفتوگو کرد.
رئیس جمهور در این دیدار با تأکید بر ضرورت تحول در رویکردهای ارتباطی نهاد روحانیت، بر اهمیت تعامل مؤثر و مستمر با مردم و تقویت سرمایه اجتماعی نظام تأکید کرد.
پزشکیان همچنین اقدامات دولت در حوزه اصلاح و تحول نظام آموزشی و آموزشوپرورش را از جمله اولویتهای اساسی دولت چهاردهم برشمرد و لزوم همافزایی ظرفیتهای علمی و فرهنگی کشور برای تحقق این هدف را مورد تأکید قرار داد.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات جاری کشور، حفظ وحدت انسجام ملی و پرهیز از هرگونه تفرقهافکنی را از الزامات عبور موفق از شرایط کنونی دانست.
وی ضرورت هماهنگی دستگاههای رسانهای کشور بر اساس سیاستهای کلان را مهم شمرد.
رئیس جمهور همچنین با تشریح اقدامات دولت در عرصه سیاست خارجی، از پیشرفت تلاشهای دیپلماتیک برای رفع محدودیتهای بینالمللی و ایجاد گشایشهای اقتصادی خبر داد و تأکید کرد که نتایج این رویکرد در حوزههای مختلف اقتصادی و تجاری اثربخش بوده است.
پزشکیان در ادامه، راهبرد «محلهمحوری و مسجدمحوری» را یکی از سیاستهای مهم دولت در حوزه حکمرانی اجتماعی عنوان کرد و گفت: چنانچه ظرفیتهای مساجد بهصورت اصولی و سازمانیافته فعال شود، بخش قابل توجهی از مسائل و آسیبهای اجتماعی در سطح محلات با مشارکت مردم قابل مدیریت و حل خواهد بود.
در این دیدار آیتالله اعرافی نیز ضمن قدردانی از عملکرد رئیس جمهور در مقاطع حساس کشور، اظهار داشت: حضور میدانی و مستمر جنابعالی در شرایط دشوار و حوادث اخیر، نشانهای از شجاعت، مسئولیتپذیری و پایبندی به خدمترسانی به مردم بوده است.
مدیر حوزههای علمیه کشور با اشاره به مدیریت مسائل اقتصادی کشور در شرایط محدودیتها و تنگناهای موجود، اقدامات دولت در این زمینه را شایسته تقدیر دانست و افزود: ورود دولت به عرصه مذاکرات و پیگیری مسیرهای دیپلماتیک نیز اقدامی مهم است و امیدواریم این روند در چارچوب سیاستهای کلان نظام و رهبری معظم ادامه یافته و زمینهساز شکلگیری شرایط مطلوب در دوره پساجنگ شود و دستاوردهای راهبردی جنگ سوم تثبیت و همبستگی کشورهای اسلامی و محور مقاومت تقویت گردد.
آیتالله اعرافی همچنین با اشاره به ظرفیتهای سازمانیافته حوزههای علمیه و نهادهای عالی حوزوی در قم و سراسر کشور در مدیریت اجتماعی و فرهنگی کشور گفت: در قالب ساختارهای قرارگاهی حوزه، بیش از ۴۰ هزار نفر از نیروهای حوزوی در حوادث اخیر به میدان آمدند و در کنار مردم و نظام ایفای نقش کردند. همواره به این نیروها تأکید شده است که ضمن حمایت از تصمیمات نظام و رهبری معظم، از رفتارهای پرخاشگرانه در این زمینه پرهیز کنند؛ هر چند فضای نقد و ارائه دیدگاههای کارشناسی و مطالبهگری نیز باید حفظ شود.
آیتالله اعرافی در ادامه بر آمادگی حوزههای علمیه برای همکاری در حل مسائل اجتماعی و پیشبرد الگوی مسجدمحوری با هماهنگی و راهبری قرار ملی مسجد تأکید کرد و گفت: حوزه و روحانیت وظیفه خود میدانند که در حد توان و ظرفیتهای موجود، برای حل مسائل جامعه و کمک به پیشرفت کشور در میدان حضور داشته باشند. بیتردید صبوری و تدبیر و مقاومت دولت در شرایط کنونی نقشی تعیینکننده در عبور کشور از چالشهای موجود خواهد داشت.
وی بر عنایت به اندیشههای امامین انقلاب و توجه به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی و توصیههای مراجع عظام و نیز رایزنی با نخبگان حوزه و دانشگاه و بهویژه توجه اکید به مردم عزیز و خیابان و میدان و نیز معیشت مردم تأکید کرد.
مدیر حوزههای علمیه کشور همچنین پیشنهادهایی در حوزه توسعه تعاملات علمی و بینالمللی ارائه کرد که از جمله آنها میتوان به جذب دانشجویان خارجی از دانشگاههای معتبر، گسترش آموزش زبان فارسی و انتقال دانش فنی، توسعه دیپلماسی علمی و فرهنگی، ایجاد شبکهها و حلقههای گردشگری برای کشورهای علاقهمند به ایران و بهرهگیری از ظرفیت تجار و فارغالتحصیلان مراکز حوزوی و دانشگاهی در توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی اشاره کرد.