به گزارش ایلنا، کاظم غریب آبادی در واکنش به اظهارات ماکرون در مورد اینکه فرانسه با شرکایش در مین زدایی از تنگه هرمز همکاری می‌کند در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت :«ماکرون گفته در مین زدایی از تنگه هرمز، با هماهنگی شرکایش، همکاری میکند. طبق یادداشت تفاهم اسلام آباد، مین زدایی صرفا توسط ایران انجام می‌شود و نه هیچ کشور دیگری، اصولا اجازه چنین کاری را هم نمی‌دهیم.»