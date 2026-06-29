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غریب‌آبادی:

مین‌زدایی در تنگه هرمز صرفاً توسط ایران انجام می‌شود نه هیچ کشور دیگری

مین‌زدایی در تنگه هرمز صرفاً توسط ایران انجام می‌شود نه هیچ کشور دیگری
کد خبر : 1806304
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معاون وزیر خارجه ایران تاکید کرد: طبق یادداشت تفاهم اسلام آباد، مین‌زدایی در تنگه هرمز صرفا توسط ایران انجام می‌شود و نه هیچ کشور دیگری.

به گزارش ایلنا، کاظم غریب آبادی در واکنش به اظهارات ماکرون در مورد اینکه فرانسه با شرکایش در مین زدایی از تنگه هرمز همکاری می‌کند در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت :«ماکرون گفته در مین زدایی از تنگه هرمز، با هماهنگی شرکایش، همکاری میکند. طبق یادداشت تفاهم اسلام آباد، مین زدایی صرفا توسط ایران انجام می‌شود و نه هیچ کشور دیگری، اصولا اجازه چنین کاری را هم نمی‌دهیم.»

معاون وزیر خارجه ایران تصریح کرد: «شرایط حساس و پیچیده است، توصیه اکید می‌کنیم فرانسه آن را با تحریکاتش پیچیده‌تر نکند.»

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