به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمدصادق معتمدیان با اشاره به تشکیل ستادهای شهرستانی اظهار کرد: استان تهران دارای ۱۶ شهرستان است و در تمامی این شهرستان‌ها، تدابیر لازم برای استفاده از امکانات و ظرفیت‌های محلی پیش‌بینی شده است.

وی افزود: امکانات شهرستان‌ها در بخش‌های اسکان، حمل‌ونقل، خدمات بهداشتی و درمانی و امداد و نجات مورد استفاده قرار خواهد گرفت تا در صورت نیاز، امکان ارائه خدمات مناسب به زائران فراهم باشد.

عضو هیئت دولت ادامه داد: ستادهای شهرستانی باید ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، فرمانداری‌ها، سپاه، نیروی انتظامی و مجموعه‌های خدمات‌رسان را برای پشتیبانی از مراسم هماهنگ کنند.

رئیس ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در استان تهران با تأکید بر وجه مردمی مراسم گفت: مبنای برنامه‌ریزی بر این است که مراسم با مشارکت مردم برگزار شود و مردم نیز همان‌گونه که تاکنون پای کار بوده‌اند، در ادامه مسیر همراهی کنند.

معتمدیان افزود: مجموعه دولت و دستگاه‌های اجرایی در کنار ظرفیت‌های مردمی، هماهنگی و پشتیبانی لازم را در حوزه‌های اسکان، حمل‌ونقل، سلامت و خدمت‌رسانی انجام خواهند داد.

نماینده دولت در برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در استان تهران تصریح کرد: بهره‌گیری از ظرفیت شهرستان‌ها، بخشی از برنامه مدیریت جمعیت و ارائه خدمات به زائرانی است که از نقاط مختلف کشور به استان تهران می‌آیند.

استاندار تهران خاطرنشان کرد: استفاده هماهنگ از ظرفیت مرکز استان و شهرستان‌ها، کمک می‌کند خدمات مورد نیاز زائران با نظم بیشتر و پوشش گسترده‌تری ارائه شود.

معتمدیان تأکید کرد: مردمی‌بودن مراسم در کنار هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، زمینه برگزاری شایسته برنامه‌های وداع و تشییع را فراهم خواهد کرد.