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استاندار تهران خبر داد؛

بسیج ظرفیت ۱۶ شهرستان استان تهران برای خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب

بسیج ظرفیت ۱۶ شهرستان استان تهران برای خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب
کد خبر : 1806303
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استاندار تهران گفت: در هر ۱۶ شهرستان استان، ستادهای مرتبط با مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب تشکیل شده‌اند تا ظرفیت‌های اسکان، حمل‌ونقل، خدمات بهداشتی و درمانی و امداد و نجات برای میزبانی از زائران به‌کار گرفته شود.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمدصادق معتمدیان با اشاره به تشکیل ستادهای شهرستانی اظهار کرد: استان تهران دارای ۱۶ شهرستان است و در تمامی این شهرستان‌ها، تدابیر لازم برای استفاده از امکانات و ظرفیت‌های محلی پیش‌بینی شده است. 

وی افزود: امکانات شهرستان‌ها در بخش‌های اسکان، حمل‌ونقل، خدمات بهداشتی و درمانی و امداد و نجات مورد استفاده قرار خواهد گرفت تا در صورت نیاز، امکان ارائه خدمات مناسب به زائران فراهم باشد. 

عضو هیئت دولت ادامه داد: ستادهای شهرستانی باید ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، فرمانداری‌ها، سپاه، نیروی انتظامی و مجموعه‌های خدمات‌رسان را برای پشتیبانی از مراسم هماهنگ کنند. 

رئیس ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در استان تهران با تأکید بر وجه مردمی مراسم گفت: مبنای برنامه‌ریزی بر این است که مراسم با مشارکت مردم برگزار شود و مردم نیز همان‌گونه که تاکنون پای کار بوده‌اند، در ادامه مسیر همراهی کنند. 

معتمدیان افزود: مجموعه دولت و دستگاه‌های اجرایی در کنار ظرفیت‌های مردمی، هماهنگی و پشتیبانی لازم را در حوزه‌های اسکان، حمل‌ونقل، سلامت و خدمت‌رسانی انجام خواهند داد. 

نماینده دولت در برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در استان تهران تصریح کرد: بهره‌گیری از ظرفیت شهرستان‌ها، بخشی از برنامه مدیریت جمعیت و ارائه خدمات به زائرانی است که از نقاط مختلف کشور به استان تهران می‌آیند. 

استاندار تهران خاطرنشان کرد: استفاده هماهنگ از ظرفیت مرکز استان و شهرستان‌ها، کمک می‌کند خدمات مورد نیاز زائران با نظم بیشتر و پوشش گسترده‌تری ارائه شود. 

معتمدیان تأکید کرد: مردمی‌بودن مراسم در کنار هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، زمینه برگزاری شایسته برنامه‌های وداع و تشییع را فراهم خواهد کرد.

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