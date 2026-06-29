سفارت ایران:
مقدمات مذاکرات با آمریکا در دوحه هنوز آغاز نشده است
سفارت ایران در دوحه با رد ادعاهای بیاساس رئیسجمهور ایالات متحده، اعلام کرد مقدمات مذاکرات تهران و واشنگتن در قطر هنوز آغاز نشده است.
به گزارش ایلنا، سفارت ایران در دوحه شامگاه دوشنبه در اطلاعیهای کوتاه به خبرگزاری ریانووستی این خبر را اعلام کرد.
پیش از این، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا ادعا کرده بود که «ایران درخواست ملاقات با ایالات متحده را داده است که در ۳۰ ژوئن (۹ تیر ماه) در دوحه برگزار خواهد شد».
اما سفارت ایران در دوحه با بیان اینکه مقدمات این ملاقات هنوز آغاز نشده است، اعلام کرد: «ما تاکنون هیچ اطلاعات رسمی در این مورد دریافت نکردهایم.»
کاظم غریبآبادی، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران نیز تصریح کرده است: هرچند رایزنیها با قطر از جمله در خصوص پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل، طبق روال، در جریان است، اما خبر برخی رسانهها مبنی بر برگزاری گفتوگوهای فنی کارگروهها در دوحه مورد تایید نیست.
علاوه بر دونالد ترامپ، برخی رسانههای آمریکایی در اخباری ضدونقیض از برگزاری این نشستها و برخی دیگر از لغو شدن این نشستها خبر داده بودند.