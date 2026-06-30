​به گزارش خبرنگار ایلنا، تعطیلی «رواق کشوردوست» پس از حدود صد شب برگزاری مراسم مذهبی و عزاداری، در روزهای اخیر به یکی از خبرهای پربحث فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور تبدیل شده است؛ اتفاقی که در پی تحصن چندروزه گروهی از افراد موسوم به «کفن‌پوشان» رخ داد و واکنش‌های متفاوتی را در پی داشت.

بر اساس روایت منتشرشده از سوی برگزارکنندگان این مجموعه، رواق کشوردوست در هفته‌های گذشته به محلی برای برگزاری مراسم دعا، توسل، نماز جماعت و عزاداری رهبر شهید انقلاب تبدیل شده بود و هر شب میزبان صدها و گاه هزاران نفر از شهرهای مختلف کشور بود. اما از ظهر عاشورا، گروهی که خود را «خون‌خواه رهبر شهید» معرفی می‌کردند، بدون هماهنگی در محل مستقر شدند و تحصنی را آغاز کردند که به گفته برگزارکنندگان، به‌تدریج کارکرد اصلی این مجموعه را مختل کرد.

به گفته عوامل برگزاری، تحصن سه‌روزه، استقرار شبانه‌روزی متحصنان، برپایی تجهیزات و سردادن شعارهای تند علیه مسئولان، موجب شد فضای رواق از یک مکان مذهبی و محل حضور عموم مردم به محل استقرار معترضان تبدیل شود. آنها می‌گویند با وجود درخواست‌ها، میانجی‌گری‌ها و تلاش برای پایان دادن به تحصن، تغییری در وضعیت ایجاد نشد و در نهایت برای جلوگیری از گسترش حاشیه‌ها و حفظ حرمت این مکان، تصمیم به جمع‌آوری و توقف فعالیت رواق گرفته شد.

انتشار تصاویر و روایت‌های مختلف از این ماجرا در فضای مجازی، دامنه واکنش‌ها را گسترش داد. برخی رسانه‌ها این اتفاق را نتیجه رفتارهای خارج از چارچوب و اقدامات خودسرانه دانستند و هشدار دادند که ادامه چنین روندی می‌تواند فعالیت مجموعه‌های مردمی و مذهبی را نیز با چالش مواجه کند. در مقابل، تاکنون توضیح رسمی و جامعی از سوی نهادهای مسئول درباره جزئیات این اتفاق و نحوه مدیریت تحصن منتشر نشده است.

تعطیلی رواق کشوردوست اکنون فراتر از پایان فعالیت یک مجموعه مذهبی ارزیابی می‌شود. این رویداد بار دیگر بحث درباره نحوه مدیریت تجمعات، حدود فعالیت گروه‌های خودجوش، مسئولیت دستگاه‌های متولی در حفظ نظم عمومی و ضرورت جلوگیری از تبدیل اماکن مذهبی به عرصه منازعات سیاسی را به صدر مباحث رسانه‌ای آورده است؛ موضوعی که به نظر می‌رسد در روزهای آینده نیز محل اظهارنظر جریان‌های مختلف سیاسی و اجتماعی خواهد بود.

علی خزایی نماینده پیشوا، ورامین و قرچک که تجربه حضور در «رواق کشور دوست» به همراه مردم حوزه انتخابیه خود را دارد در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره آنچه که در این مکان اتفاق افتاده است، گفت: من اصل موضوع را در جریان نیستم که چه اتفاقی رخ داد، چرا که اطرافش شایعات زیاد است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: منهای کنار گذاشتن رفتارهایی که صورت گرفته است؛ مسئولین محترم تمهیداتی را بیندیشند که مراسم با نظم و ترتیب، رعایت اخلاق، ادب و احترام برگزار شود و مردم بتوانند در رواق حضور پیدا کنند و به یاد امام شهید انقلاب تجمع کنند و بسیار راحت مراسم برگزار کنند و تعطیل نشود.

وی ادامه داد: ما روز ۲۳ خرداد به مناسبت سالگرد سفر امام شهید به ورامین که این سفر در ۲۳ خرداد ۱۳۸۲ صورت گرفت، از ورامین کفن‌پوش به میدان فلسطین آمدیم و تجمع کردیم و از آنجا هم به سمت رواق کشوردوست حرکت کردیم و تا ساعت حدود ۱۲ شب برنامه‌ای با هماهنگی مسئولانی که در رواق کشوردوست حضور داشتند مخصوص مردم ورامین برگزار شد.

نماینده ورامین در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مراسم بسیار عالی به صورت منظم و مرتب و با محتوا برگزار شد. این برنامه اعلام پیام مجدد مردم ورامین با ولایت و به یاد امام شهید بود. خانوادهای شهدا و متدینان کفن‌پوش آمدند و هنگامی که مراسم هم تمام شد همگی به اتفاق هم محل را ترک کردیم.

وی گفت: در رواق یک مراسم تاریخی از سوی مردم ورامین برگزار و نشان داده شد می‌شود با نظم مراسن باشکوهی برگزار کرد. تجربه همه ما که در آنجا بودیم این بود که می‌شود در این مکان با نظم و تریت و با رعایت اخلاق برنامه‌ها را برگزار کرد.

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