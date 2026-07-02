به گزارش خبرنگار ایلنا، موضوع دریافت «زیرمیزی» یا پرداخت‌های خارج از تعرفه بار دیگر به یکی از مباحث مهم حوزه سلامت تبدیل شده است. انتشار نتایج نظرسنجی سازمان نظام پزشکی از بیماران و اظهارات رئیس این سازمان درباره وجود پرداخت‌های خارج از تعرفه، بار دیگر توجه افکار عمومی را به پدیده‌ای جلب کرده که سال‌هاست از آن به‌عنوان یکی از چالش‌های نظام سلامت یاد می‌شود.

فاطمه محمدی‌بیگی عضو کمیسیون بهداشت از پیشنهاد ارائه لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس در این رابطه خبر داد و گفت: هدف از این لایحه، مقابله مؤثرتر با پدیده زیرمیزی، تقویت ضمانت‌های اجرایی و بازنگری در قوانین و مقررات مرتبط است تا امکان برخورد مؤثرتر با دریافت‌های خارج از تعرفه فراهم شود. بنا بر اخبار، کمیسیون بهداشت و درمان هم همزمان با همکاری اندیشکده‌ها و مراکز تخصصی، بازنگری قوانین موجود و تدوین راهکارهای جدید را در دستور کار قرار داده است.

حسن حسن‌نتاج هم در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره ارائه لایحه از سوی دولت برای جلوگیری از دریافت زیرمیزی توسط پزشکان، گفت: آن چیزی که واقعیت دارد این است که اولاً باید بررسی شود چرا این مسئله به این صورت شیوع پیدا کرده و در جامعه پزشکی اتفاقات این‌چنینی افتاده است؟ باید بررسی و آسیب‌شناسی شود و در همان زمینه اقداماتی انجام شود.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با توجه به اتفاقاتی که افتاده بخش اعظم این مشکلات مربوط به این است که ما نتوانستیم تعرفه‌ها را برای پزشکان واقعی کنیم.

وی یادآور شد: چهار الی پنج سال است که نگذاشته‌ایم تعرفه‌ها واقعی شوند، از آن طرف هم پزشکان را به صبوری دعوت کردیم؛ یعنی از یک سو پزشک مشاهده می‌کند مسئولیت سنگینی دارد و مشکلات فراوانی دامنگیرش بوده و اقداماتی که باید را انجام می‌دهد، اما درباره تعرفه‌ها آن طور که باید و شاید خوب اقدام نشده است. معتقدم در حال حاضر دولت باید روی تعرفه‌ها کار کند تا برای پزشکان انگیزه ایجاد شود.

وی خاطرنشان کرد: مسئله زیرمیزی یک بخش است؛ بخش مهم‌تر مهاجرت پزشکان است که قسمتی از آن به خاطر همین مشکل تعرفه‌ها بود که این قسمت باید حتما آسیب‌شناسی شود.

حسن‌نتاج تاکید کرد: در بحث زیرمیزی، اقدامات دستوری به نظر من خیلی کاربرد و کارایی ندارد. ما ابتدا باید فرهنگ‌سازی کنیم، از آن طرف انگیزه ایجاد کنیم و از طرفی هم وقتی تعرفه‌ها واقعی شد، اگر کسی هم دریافت کرد، باید برخوردهای قهری و اقدامات قوه قضاییه انجام شود و ورود پیدا کند و این کار را یک طوری سر و سامان بدهد. اینکه بدون اینکه انگیزه بدهیم، بدون اینکه بخواهیم مشکل را حل کنیم، بیاییم اقدامات دستوری داشته باشیم، به نظر من پاسخ نخواهیم گرفت.

وی در پاسخ به این‌که یعنی امکان‌پذیر است که دولت چنین لایحه‌ای را به مجلس بیاورد یا باید اقداماتی که اشاره کردید را انجام دهد، گفت: نمی‌‌دانم نظر دولت چیست، اینکه دولت این لایحه را می‌آورد یا نه، نمی‌دانم، ولی اگر هم این لایحه را بیاورد، بدون اصلاح تعرفه‌ها ارزش ندارد.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این که پس شما معتقدید که هم تعرفه باید افزایش پیدا کند و هم مشوق‌هایی برای پزشکان در نظر گرفته شود، عنوان کرد: تعرفه باید افزایش پیدا کند تا انگیزه ایجاد شود و در کنارش اقدامات دیگری انجام دهیم.

وی تاکید کرد: قطعاً اگر چنین لایحه‌ای به مجلس بیاید، حتماً کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نقطه‌نظرات خود را اعلام می‌کند، کار کارشناسی صورت می‌گیرد و ان‌شاءالله اقداماتی هم باید انجام شود.

حسن نتاج در پاسخ به اینکه آیا کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در این زمینه پیگیری‌هایی داشته است، گفت: جلسات زیادی را برگزار کردیم. نتایج این جلسات همه منتج به افزایش تعرفه و ایجاد انگیزه در پزشکان شد. در واقع در این قضیه باید هر دو سوی را دید.

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