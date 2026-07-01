آزادیخواه در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
تشکیل کارگروه ویژه برای راستیآزمایی سهمیه سوخت کشاورزان
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، با تأکید بر اینکه نارضایتی کشاورزان از میزان و نحوه تخصیص سوخت «درست است»، گفت: کاهش سهمیه گازوئیل ماشینآلات کشاورزی میتواند به تولید محصولات راهبردی بهویژه گندم و امنیت غذایی کشور آسیب بزند.
احدآزادیخواه در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره کاهش سهمیه گازوئیل چاههای کشاورزی و گلایه کشاورزان در این زمینه که در کنار سایر مشکلاتی که دارند باید دغدغه تامین سوخت را هم داشته باشند، گفت: اکنون گلایههایی درباره کاهش سهمیه گازوئیل چاههای کشاورزی مطرح است. میگویند این موضوع امنیت غذایی را به خطر میاندازد و کشاورزان با مشکل روبهرو میشوند، سوخت ماشینآلات کشاورزی امروز به یک معضل برای حوزه کشاورزی، زراعت و باغبانی تبدیل شده است. ما سلسله جلساتی را آغاز کردیم که روز دوشنبه آخرین جلسه آن با وزارت نفت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و دستگاههای اجرایی دیگر برگزار شد.
این عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس خاطرنشان کرد: در حال حاضر این اختلافنظر وجود دارد که همکاران ما در مجموعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی بر این باورند که واقعا میزان سوخت ارائهشده تحویلی به ماشینآلات کشاورزی نه برای نیازمندیها تکافو میکند، نه بهموقع به دست بهرهبردار میرسد و نه کافی است. البته وزارت نفت و ستاد مربوطه هم دفاعیاتی داشتند که به جای خود محفوظ است.
وی تاکید کرد: اما آنچه مهم است، این است که قرار شد توسط کارگروهی متشکل از برخی اعضای کمیسیون کشاورزی، مرکز پژوهشهای مجلس و نمایندگان دستگاههای اجرایی، صحتسنجی و راستیآزمایی انجام شود؛ امروز آنچه برای ما بهعنوان یک مسئله راهبردی اهمیت دارد، نارضایتی بهرهبرداران از میزان و نحوه ارائه سوخت ماشینآلات و ادوات کشاورزی است که این نارضایتی هم درست است.
آزادیخواه با بیان اینکه هنوز هم دستگاههای اجرایی، علیرغم پیگیریهای فراوان، به یک وحدت کلمه نرسیدهاند که چه میزان از سوخت کشور در اختیار بخش کشاورزی قرار میگیرد، اظهار داشت: به شخصه پیشنهاد دادم که یک کارگروه ویژه با حضور همان اعضایی که عرض کردم تشکیل شود، موضوع را بررسی کند و گزارش آن را در صحن کمیسیون ارائه دهد تا انشاءالله ما از بعد نظارتی بتوانیم این موضوع را به سرانجام برسانیم.
وی تاکید کرد: مهم این است که کمیسیون کشاورزی ورود جدی به این حوزه داشته است و انشاءالله تا حصول نتیجه هم آن را دنبال خواهیم کرد. به نظر میرسد به لطف الهی کمیسیون بتواند یک جمعبندی بسیار خوب به نفع کشاورزان و بهرهبرداران داشته باشد.
این عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در پاسخ به این که این مسئله چه تاثیری بر امنیت غذایی دارد و اگر این روند ادامه پیدا کند و رضایتمندی کشاورزان را به دنبال نداشته باشد و موجب نارضایتی آنان شود، چه تبعاتی خواهد داشت، گفت: قطعاً در حوزه تولیدات کشاورزی آسیب جدی وارد خواهد شد و انگیزه کشاورزان برای تولید، بهویژه برای کشت گندم که امروز یک محصول کاملاً راهبردی و استراتژیک است، کاهش خواهد یافت و ما با مشکلات و چالشهای بسیار جدی مواجه خواهیم شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم این موضوع را جبران کنیم، باید چندین برابر آن سوختی که امروز به بخش کشاورزی اختصاص نمیدهیم، هزینه کنیم تا بتوانیم محصول مورد نیاز را وارد کشور کنیم. بنابراین، نفع و صلاح کشاورزان و کشور در این است که بتوانیم سوخت مورد نیاز کشاورزان را بهموقع در اختیار آنان قرار دهیم.
آزادیخواه افزایش قیمت نان باتوجه به آنچه که درباره گندم اشاره شد؛ به دلیل کمبود گندم در کشور است یا ذخیره سازی این محصول استراتژیک است یا خیر، گفت:خیر. درباره افزایش قیمت نان، مباحث مختلف دیگری وجود دارد که درباره آن نیز در کمیسیون کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه جلساتی برگزار کردیم و زوایای مختلف آن مورد بررسی قرار گرفت.
وی تاکید کرد: مهمترین مسئلهای که امروز در حوزه آرد کشور باید به آن پرداخته شود، نظارت میدانی دستگاههای اجرایی مختلف است؛ یعنی وزارتخانههای صنعت، دادگستری، جهاد کشاورزی و اتاقهای اصناف، بهویژه این مجموعهها، باید دست به دست هم دهند و از ظرفیتهای نظارتی خود استفاده کنند و نظارت لازم را انجام دهند. در غیر این صورت، افزایش قیمت گندم هیچ ارتباطی با گرانی نان ندارد.