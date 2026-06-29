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بازدید پزشکیان از پژوهشکده صنایع غذایی و فراورده‌های کشاورزی سازمان ملی استاندارد

بازدید پزشکیان از پژوهشکده صنایع غذایی و فراورده‌های کشاورزی سازمان ملی استاندارد
کد خبر : 1806261
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رئیس جمهور روز دوشنبه 8 تیر 1405، از آزمایشگاه‌های تخصصی پژوهشکده صنایع غذایی و فراورده‌های کشاورزی سازمان ملی استاندارد ایران بازدید کرد.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان با حضور در سازمان ملی استاندارد ایران، ضمن بازدید از آزمایشگاه‌های خشکبار و مایکو توکسین‌ها، باقیمانده آفات، آنالیز پس از PCR، آزمایشگاه کشت سلولی و آزمایشگاه فراورده‌های نفتی در جریان آخرین اقدامات صورت گرفته در این مراکز قرار گرفت.

در این بازدید، انصاری رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، به همراه مدیران و کارشناسان تخصصی آزمایشگاه‌ها، گزارشی از فعالیت‌ها، دستاوردها، چالش‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای جاری ارائه کردند.

پژوهشکده صنایع غذایی و فراورده‌های کشاورزی سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان بازوی تحقیقاتی این سازمان، پژوهش‌های مرتبط در حوزه تدوین استانداردها، ارزیابی ارتقا، تأیید صلاحیت و اندازه‌شناسی را برعهده دارد.

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