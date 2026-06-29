دیدار استاندار نجف اشرف با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، ظهر دوشنبه یوسف کناوی استاندار نجف اشرف، با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای دیدار رسمی با مقام‌های عراق و هماهنگی مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی به این کشور سفر کرده است، دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، درباره تمهیدات مربوط به برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران و هماهنگی‌های لازم برای میزبانی از هیأت‌ها و زائران شرکت‌کننده در این مراسم، گفتگو و رایزنی شد.

استاندار نجف اشرف در این دیدار، با تسلیت شهادت رهبر انقلاب اسلامی، از ایشان به‌عنوان شخصیتی کم نظیر و جامع‌الاطراف یاد کرد که هم در حیاتشان منشا آثار و برکات بی‌بدیل برای جهان اسلام بودند و هم شهادتشان منبعی الهام‌بخش برای امت اسلامی و همه آزادگان جهان خواهد بود.

استاندار نجف اشرف ضمن اعلام آمادگی کامل مسئولان محلی نجف برای بسیج همه ظرفیت‌های اجرایی، خدماتی و امنیتی به‌منظور برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم تشییع، این رویداد را حادثه‌ای تاریخی و موجب تحکیم بیشتر پیوندهای اخوت و دوستی بین مردم ایران و عراق دانست.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز ضمن قدردانی از مواضع مسئولان، مراجع عظام تقلید و مردم نجف اشرف در ابراز همبستگی و حمایت از ملت ایران، از همکاری و همراهی مراجع محلی این استان برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی تقدیر کرد و این همدلی را جلوه‌ای از پیوندهای عمیق دینی و انسانی میان ملت ایران و عراق دانست.