رونمایی از سامانه یکپارچه ملی مدیریت انرژی

معاون وزیر در ابتدا از اعضای کمیسیون صنایع و معادن بخصوص سیدجواد حسینی کیا به عنوان رییس قرارگاه ویژه مدیریت انرژی برای برگزاری جلسات هفتگی منظم و پیگیری با حضور مسئولان دستگاه های مربوطه در طول یک سال گذشته برای ارائه راهکاری در جهت مدیریت یکپارچه انرژی در کشور قدردانی و تاکید کرد که این اقدامات نتایج مطلوبی در حوزه مدیریت مصرف انرژی داشته و این سامانه ماحصل تلاش های این مدت بوده که به عنوان اولین پروژه مشترک با شرکت ملی گاز اجرا شده است.

وی در ادامه گزارشی از عملکرد این سامانه پیرامون نحوه مدیریت مصرف انرژی در کشور ارائه داد.

رضا علیزاده رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: راه اندازی این سامانه اقدامی مثبت بوده که باید زیرساخت های لازم برای آن در سراسر کشور ایجاد شود در این شرایط نه تنها در حوزه انرژی بلکه در سایر زیست بوم ها نیز اثرگذار خواهد بود.

نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ماموریت رییس مجلس به این کمیسیون برای ایجاد قرارگاهی جهت مدیریت مصرف انرژی در کشور، یادآور شد: سال گذشته این قرارگاه به ریاست آقای حسینی کیا تشکیل شد و جلسات آن به صورت هفتگی با حضور مسئولان دستگاه های مربوطه برگزار شد.

وی تاکید کرد: انتظار می رود با توجه به مشکلات کنونی در حوزه انرژی مشخص شود که برنامه زودبازده وزارت ارتباطات برای هماهنگی وزارتخانه های مربوطه اعم از نفت، صمت و ارتباطات برای مدیریت انرژی چیست.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: امیدواریم دولت تمهیداتی را برای تامین منابع مالی لازم در جهت اجرای کامل این طرح بیندیشد.

سیدجواد حسینی کیا رییس قرارگاه ویژه مدیریت انرژی گفت: در ابتدا قرار بود در این قرارگاه، ناترازی انرژی و قاچاق سوخت را پایش کنیم و در نهایت مصوب شد سامانه جامعی در این راستا ایجاد شود ضمن اینکه در گام نخست برای پایش میزان مصرف انرژی در ساختمان‌های دولتی به صورت پایلوت اجرا شود.

نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: این سامانه به عنوان یک داشبورد اطلاعاتی مورد استفاده قرار می گیرد به این صورت که بر اساس کدپستی میزان مصرف هر واحد پایش شده و از این طریق پرمصرف‌ها شناسایی می شوند.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: این سامانه بین ۱۵ تا ۲۵ درصد مصرف انرژی را کاهش می‌دهد که گام بزرگی در جهت مدیریت انرژی در کشور خواهد بود.

سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز، گفت: ما در خصوص عملکرد سامانه‌ها در قانون برنامه هفتم توسعه احکام و الزاماتی داریم که لازم است هدف‌گذاری‌های صورت گرفته در آنها به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم سرخس، فریمان و بخش‌های احمدآباد و رضویه در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: متاسفانه ما انبوهی از حکمرانی در مدیریت سامانه‌ها در کشور داریم که تجمیع داده های آنها اقدامی دشوار است.

وی یادآور شد: دولت باید در حوزه مدیریت انرژی الزامات قانون برنامه هفتم توسعه را به طور جدی اجرا کند چراکه اگر این مهم توسط تمام دستگاه‌ها اجرایی نشود تلاش‌های صورت گرفته بی فایده خواهد بود.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، با اشاره به هزینه کردها برای راه‌اندازی سامانه‌های مختلف به وضعیت بانک‌ها به عنوان یکی از مصادیق این مهم اشاره کرد و به تشریح مشکلات حاصل از آن پرداخت.

قاضی‌زاده هاشمی تاکید کرد: ملاحظات امنیتی و شبکه سامانه مذکور از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گرفته و یک افق طولانی مدت برای آن تعریف شود ضمن اینکه یک مدل مالی داشته باشد و در مراکز عمومی نیز اجرا شود.

حسنعلی محمدی رئیس فراکسیون صنعت، معدن، ایمنی و استاندارد مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ساختار این سامانه بیشتر بر سیستم‌ها متمرکز شده است، افزود: میزان مصرف انرژی در صنایع حدود ۴۴ درصد است که باید توجه به مدیریت بهینه انرژی این بخش در اولویت قرار گیرد تا حداکثر بهره‌وری را داشته باشد.

نماینده مردم فساد در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: توجه به وضعیت فیزیکی ساختمان‌ها در این حوزه نیز می‌تواند راهگشا باشد که لازم است در سازمان نظام مهندسی اجرا شده و سیاستگذاری‌های لازم برای آن صورت بگیرد.

علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس نیز گفت: به نظر می‌رسد ساختارهای تعریف شده برای این سامانه کاریکاتوریست و توزیع اختیارات دستگاه های مربوطه دقیق انجام نشده است و این ایرادی است که باید رفع شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: قانون داده‌ها از دیگر مواردی است که باید در این حوزه اجرا شده تا بسیاری از مشکلات رفع شود.

سلیمی خاطرنشان کرد: تاکنون بسیاری از آمارهای ارائه شده در کشور در حوزه‌های مختلف مبتنی بر واقعیات جامعه نبوده است که یکی از اشکالات اساسی است که باید به طور جدی رفع شود.

زهرا سعیدی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز گفت: این طرح باید در ساختمان‌های بزرگ در نقاط مختلف کشور به صورت پایلوت اجرا شود تا میزان مدیریت انرژی مشخص شود.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در تمام کشورهای توسعه یافته دنیا موضوع ذخیره انرژی و بهره‌وری مطلوب از آن بسیار حائز اهمیت است و برنامه ریزی های دقیقی در این حوزه انجام داده اند.

وی تصریح کرد: امروز که از این سامانه رونمایی شد قطعاً با کمک نخبگان کشور و مشارکت مدنی باید مسیری تعریف شود که از این سامانه حداکثر استفاده صورت گرفته و ایرادات آن نیز برطرف شود.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: استفاده از این سامانه زمانی مطلوب است که در صنعت مورد استفاده قرار گیرد چرا که ذخیره انرژی در این بخش به رشد تولید منجر می‌شود.

وی افزود: هم اکنون ۹ هزار مگاوات هدررفت برق داریم که اگر ذخیره شوند می‌تواند به مدیریت انرژی کمک کند، همچنین لازم است مشوق‌هایی تعیین شود تا بتوانیم در حوزه مصرف بهینه انرژی گام‌های موثری برداریم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: البته لازم است میزان ذخیره انرژی ساختمان‌های اداری تعیین شده تا اثربخشی این سامانه مشخص شود ضمن اینکه یک متولی واحدی نیز تعیین شود که در این حوزه پاسخگو باشد.

علی حدادی عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه عدم برآورد اساسی در حوزه تعیین داده‌ها از اشکالات اساسی در حوزه مدیریت انرژی در کشور است که باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد بر ضرورت اجرای قانون برنامه هفتم توسعه در این حوزه تاکید کرد.