ایران در چهارمین نشست مشورتی بانک سازمان همکاری شانگهای حضور مییابد
مدیرکل هماهنگی امور سازمان همکاری شانگهای و بریکس وزارت امور خارجه اعلام کرد: هیئتی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارمین نشست مشورتی بررسی پیشنویس یادداشت تفاهم تأسیس بانک سازمان همکاری شانگهای که در شهر شنزن چین برگزار میشود، حضور خواهد یافت.
به گزارش ایلنا، کیائی با اشاره به اهمیت توسعه همکاریهای مالی و بانکی میان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای اظهار داشت: «نشست شنزن فرصت مناسبی برای تبادل دیدگاههای کارشناسی درباره چارچوب حقوقی و اجرایی تأسیس بانک سازمان همکاری شانگهای است و جمهوری اسلامی ایران با رویکردی فعال و سازنده در این مذاکرات مشارکت خواهد کرد.»
وی افزود: «ایجاد سازوکارهای مالی مشترک میان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای میتواند به گسترش همکاریهای اقتصادی، تسهیل سرمایهگذاری، توسعه تجارت و استفاده بیشتر از ظرفیتهای پولی و بانکی میان اعضا کمک کند.»
کیائی همچنین ابراز امیدواری کرد که مذاکرات نشست چهارم بتواند زمینه را برای نهایی شدن چارچوب تأسیس بانک سازمان همکاری شانگهای و آغاز مراحل اجرایی آن فراهم سازد.