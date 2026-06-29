به گزارش ایلنا، کیائی با اشاره به اهمیت توسعه همکاری‌های مالی و بانکی میان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای اظهار داشت: «نشست شنزن فرصت مناسبی برای تبادل دیدگاه‌های کارشناسی درباره چارچوب حقوقی و اجرایی تأسیس بانک سازمان همکاری شانگهای است و جمهوری اسلامی ایران با رویکردی فعال و سازنده در این مذاکرات مشارکت خواهد کرد.»

وی افزود: «ایجاد سازوکارهای مالی مشترک میان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای می‌تواند به گسترش همکاری‌های اقتصادی، تسهیل سرمایه‌گذاری، توسعه تجارت و استفاده بیشتر از ظرفیت‌های پولی و بانکی میان اعضا کمک کند.»

کیائی همچنین ابراز امیدواری کرد که مذاکرات نشست چهارم بتواند زمینه را برای نهایی شدن چارچوب تأسیس بانک سازمان همکاری شانگهای و آغاز مراحل اجرایی آن فراهم سازد.

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