به گزارش ایلنا، پیمان فلسفی، رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس و نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری، نسبت به سیاست ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری ارزی انتقاد کرد و خواستار اصلاح این سیاست و محوریت بخشیدن به تقویت پول ملی شد.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

برادر ارجمند، جناب آقای دکتر پزشکیان

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

موضوع: ضرورت اصلاح سیاست صندوق سرمایه‌گذاری ارزی و محوریت بخشیدن به تقویت پول ملی

سلام علیکم؛

احتراماً، همانگونه که مستحضرید اخیراً وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به صدور مجوز جهت تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری ارزی نموده‌اند که طبق اساسنامه آن، اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند ارز خود را در این صندوق به اصطلاح درآمد ثابت ارزی سرمایه‌گذاری نموده و سود ارزی ثابت دریافت کنند و همچنین بازپرداخت اصل سرمایه هم به صورت ارزی بوده و هرگونه تسویه ریالی در آن ممنوع است.

ایجاد زمینه برای سرمایه‌گذاری ارزی، پرداخت سود ارزی و ممنوعیت هرگونه تسویه ریالی یعنی تضعیف هرچه بیشتر پول ملی و تقویت سلطه و آقایی دلار بر اقتصاد کشور و معیشت مردم، یعنی رسمیت بخشیدن به احتکار خانگی ارز، یعنی از نظر بانک مرکزی ریال ایران حتی ارزش سرمایه‌گذاری و دریافت سود را هم ندارد و یعنی سیاست غلط گران‌سازی ارز و تضعیف پول ملی توسط بانک مرکزی همچنان ادامه خواهد داشت که تمامی این موارد در تضاد با بیانات مکرر رهبر شهید انقلاب (ره) درباره لزوم تقویت پول ملی و دلارزدایی از اقتصاد ملی و در مغایرت آشکار با اقتصاد مقاومتی و شعار سال ۱۴۰۵ است.

جناب آقای رئیس‌جمهور؛

ریال پول ملی کشور ماست و باید بر تمام بخش‌های اقتصاد کشور حاکمیت داشته باشد و هیچ‌یک از دستگاه‌های اجرایی نباید رقبای پول ملی از جمله ارز خارجی و طلا را تقویت نموده و آن را ابزار مبادله و معامله مالی، سرمایه‌گذاری و دریافت سود در داخل کشور قرار دهند، بلکه باید پول ملی را در داخل و خارج از کشور رواج داده و تقویت کنند.

طبق جزء (۴) بند (ب) ماده (۳) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰/۰۳/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، «حفظ و ارتقای ارزش پول ملی» از وظایف اصلی بانک مرکزی است که متأسفانه کاملاً عکس آن عمل می‌کند.

مطمئن باشید تا زمانی که سیاست غلط و شکست‌خورده گران‌سازی ارز و تضعیف پول ملی توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اجرایی می‌شود، سرمایه‌های ارزی مردم همچنان به صورت راکد در خانه‌ها باقی می‌ماند و دارندگان ارزهای خانگی، سود ناشی از افزایش قیمت ارز را به سود ادعایی در این صندوق به اصطلاح درآمد ثابت ارزی ترجیح می‌دهند و این سیاست محکوم به شکست است.

بر این اساس انتظار می‌رود وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ضمن اصلاح سیاست صندوق سرمایه‌گذاری ارزی و محور قرار دادن تقویت پول ملی در همه تصمیمات و سیاست‌های ارزی و اقتصادی، با هدف هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد، با استفاده از اهرم مؤثر کاهش تدریجی نرخ ارز، تقویت ارزش پول ملی و تثبیت نرخ ارز در عددی مناسب و عادلانه (۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان)، نسبت به جذب و خرید ارزهای خانگی و تبدیل آنها به ریال اقدام کنند و سپس با انتشار و اعطای اوراق قرضه دولتی، اوراق قرضه صنایع دولتی و آسیب‌دیده از جنگ و اوراق مشارکت به فروشندگان ارز، معادل ارزش ریالی ارز خریداری‌شده ظرف مدت سه ماه و انتقال ارزهای خریداری‌شده به صندوق توسعه ملی و کسر معادل آن از بدهی دولت به این صندوق، زمینه کاهش نقدینگی، هدایت آن به سمت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی مولد، بازسازی صنایع فرسوده و آسیب‌دیده از جنگ و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مردمی‌سازی اقتصاد را فراهم آورند.

با تجدید احترام

پیمان فلسفی

نماینده مردم شریف تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی

انتهای پیام/