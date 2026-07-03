امیر حیات مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه جی‌دی ونس معاون اول رئیس‌جمهور ایالات متحده در اظهارنظری ادعا کرد که «فکر می‌کنم کاری که رئیس‌جمهور به ما گفته، این است که از این تفاهم‌نامه برای پر کردن مجدد ذخایر نفت جهان استفاده کنیم و بعد ببینیم اوضاع دست کیست» این اظهارات مقام آمریکایی را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: ما در تاریخ فراوان بدعهدی‌های آمریکا را مشاهده کرده‌ایم. تاریخ ما مشحون از بدعهدی‌ها، بدقولی‌ها، تجاوزات و دیکتاتوری‌های آمریکایی است و در حال حاضر ترامپ و در گذشته افرادی که بودند، همین کار را می‌کردند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بیان کرد: با توجه به سابقه این کشور عهدشکنی دور از ذهن نیست، بنابراین ما همیشه آماده‌ایم، کشور ما آماده است. نیروهای مسلح ما برای دفاع از کشور آماده هستند. مردم ما پای کارند و ما این تهدیدات را در برای خودمان طبیعی می‌بینیم چراکه آمریکایی‌ها کارشان همین است.

وی خاطرنشان کرد: آمریکا ۱۵ هزار کیلومتر با منطقه غرب آسیا فاصله دارد، اما ۶ پایگاه در منطقه ما دارد که هر کدام از این پایگاه‌ها خودشان در اندازه دو الی سه لشکر هستند. آمریکا در منطقه غرب آسیا دو هدف بیشتر ندارد؛ یکی نفت، یکی هم امنیت رژیم صهیونیستی و اسرائیل. این‌ها اهداف راهبردی‌شان است.

حیات‌مقدم تاکید کرد: صحبت‌های ونس را خیلی بی‌ربط نمی‌بینم. این‌ها نمی‌توانند همیشه نیات خبیث و کثیف‌شان را پنهان کنند. گاهی ممکن است اظهاراتی مطرح کنند که دال بر نیت خبیث و کثیف این‌ها است.

وی عنوان کرد: ما و آمریکا دو مکتب هستیم، دو کشور نیستیم؛ آمریکا یک مکتب امپریالیسم است و ما هم مکتب‌مان اسلام است. جنگ بین اسلام و مادی‌گرایی و کفر است و جنگ هر دفعه به بهانه‌ای ممکن است شعله ور شود.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره ارزیابی‌اش از اینکه نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، گفته است ایران تلاش کرد تا عقب‌نشینی از جنوب لبنان را بر ما تحمیل کند و این اتفاق نخواهد افتاد، عنوان کرد: ببینید، اگر ما بخواهیم تفاهم‌نامه را طبق آنچه که رئیس‌جمهور آمریکا و رئیس‌جمهور ما امضا کرده است اجرا و عملیاتی کنیم، بند یک این تفاهمنامه می‌گوید حتماً اسرائیلی‌ها باید عقب‌نشینی کنند.

وی اظهار کرد: ما این را از طریق گفت‌وگو مادامی که تفاهم‌نامه برقرار است باید جلو ببریم، حال ممکن است این تفاهمنامه را آن‌ها برهم بزنند؛ چون ما برهم نخواهیم زد چرا‌که ما آن را امضا کرده‌ایم و برای امضای رئیس‌جمهورمان اعتبار قائلیم، آن به هم نمی‌زنیم کشور جمهوری اسلامی پشت سر رئیس‌جمهور ایستاده است. حال اگر آنها آن را بر هم زدند تکلیف ما با اسرائیل روشن است.

حیات مقدم با تاکید بر اینکه با ما جبهه مقاومت هستیم و به این تفاهم‌نامه دل هم نبستیم، خاطرنشان کرد: اگر اسرائیلی‌ها عقب‌نشینی کردند، که این کار را انجام داده‌اند، اما اگر نکردند طبیعتاً حزب‌الله آن‌ها را با ذلت و خواری عقب می‌راند. اسرائیل نمی‌تواند آنجا بماند، اصلاً امکان اینکه در جنوب لبنان بتواند استمرار حضور داشته باشد، وجود ندارد. رجز بیخودی می‌خوانند، بنابراین باید تخلیه کنند اگر این کار را انجام ندهد حزب‌الله با پشتوانه ایران، یمن و فلسطین، اسرائیلی‌ها را بیرون می‌کند.

وی درباره این که رئیس مجلس در گفت‌گوی اخیرش در خصوص مدیریت تنگه هرمز بر اساس تفاهم‌نامه، ایران و آمریکا، تأکیداتی داشتند. این موضوع چه دستاورد راهبردی برای کشور ما دارد؟، گفت: مجلس حتماً آیین‌نامه رژیم جدید حقوقی اداره تنگه هرمز را ان‌شاءالله تصویب می‌‌کند.

حیات مقدم تاکید کرد: فرایند تغییر حقوق بین‌الملل بسیار طولانی‌ای است و آنجا هم تحت نفوذ آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها است. بنابراین به بحث تغییر رژیم حقوقی تنگه هرمز دل نبستیم، ما از قدرت‌مان استفاده می‌کنیم. قدرت نیروی دریایی سپاه و ارتش، قدرت خیلی خوبی است. توانایی این را داریم که هر وقت نظام تصمیم داشته باشد، در تنگه هرمز مدیریت خودمان و سیاست‌های خودمان را اعمال کنیم.

وی گفت: تنگه هرمز برگ برنده‌ای است که ما داریم. این یکی از نقاط مهم ژئوپلیتیکی منطقه ما بوده که مدت‌ها از آن مغفول بودیم و به دنبالش نبودیم. الان خوشبختانه به خاطر همین شرایط جنگ، این موضوع کشف شده و ما در مورد تنگه کوتاه نخواهیم آمد. آن هم اساساً در تفاهم‌نامه ذکر شده و ما حتماً ان‌شاءالله آنچه که لازم باشد را انجام خواهیم داد.

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