محبینیا در گفتوگو با ایلنا:
حیف است وحدت ملی به دست آمده، به دلیل برخی هیجانات و رفتارهای احساسی آسیب ببیند
یک فعال سیاسی با انتقاد از اظهارات و مواضع برخی جریانها علیه رئیسجمهور و و مسئولان کشور گفت: تبدیل موضوعات مربوط به میدان، دیپلماسی و جنگ به محل اختلاف و خصومت در داخل کشور میتواند به امنیت ملی و وحدت عمومی آسیب بزند. حیف است وحدت ملی بهدستآمده پس از سالها فداکاری، به دلیل برخی هیجانات و رفتارهای احساسی خدشهدار شود.
جهانبخش محبینیا، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اظهارات و مواضع برخی افراد تندرو نسبت به رئیسجمهور و برخی مسئولان کشور گفت: در حالت کلی، تبدیل تنظیمات مربوط به میدان، دیپلماسی و جنگ به محل اختلاف و خصومت در داخل کشور، نشاندهنده دو سطح از واقعیتهای نگرانکننده است که میتواند امنیت ملی و وحدت عمومی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.
وی ادامه داد: نخست آنکه بدون تردید دشمنان کشور روی چنین فضاهایی؛ یعنی تفسیرهای بدون پشتوانه، تحلیلهای خارج از چارچوب واقعیات میدان و روایتهایی که با منطق مدیریت ملی همخوانی ندارد، سرمایهگذاری میکنند. دوم آنکه متأسفانه با نوعی کجاندیشی و کماندیشی از سوی برخی افراد مواجه هستیم؛ افرادی که در سایه برخی منافع سیاسی، رانتها و امتیازخواهیها به جایی رسیدهاند که منافع شخصی یا گروهی خود را بر منافع ملی ترجیح میدهند.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه این پدیده در تاریخ سیاسی ما هم ریشه دارد. عدم برخورد دقیق و کارشناسانه با چنین رفتارهایی و همچنین کنار گذاشته شدن نخبگان فهیم و متخصص از برخی عرصهها، باعث شده است عدهای برای کسب شهرت یا مطرح شدن در فضای سیاسی، حتی تصمیمات ملی، نظامی و حاکمیتی کشور را با برداشتهای شخصی خود تفسیر کنند.
محبینیا تأکید کرد: من سخت در عجب هستم که با وجود اینکه کشور دارای ساختار مشخص مدیریتی است؛ رهبر معظم انقلاب هدایت کلان نظام را بر عهده دارند و سران قوا نیز مسئول اداره کشور هستند. با این وجود، گاهی شاهد آن هستیم که یکسری مفسر خارج از زیستآهنگ، بنا بر نیات خودشان، با تفسیرهای ناقص، نادرست یا حتی غیرواقعی از مسائل کشور، مطالبی را در رسانهها یا محافل مختلف مطرح میکنند که متأسفانه میتواند جایگاه، اقتدار و عزت جمهوری اسلامی ایران را تحت تأثیر قرار دهد.
وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه هنوز درگیر جنگ هستیم و جنگ بهطور کامل پایان نیافته است، آیا این اظهارات میتواند به وحدت ملی ضربه زده و باعث سوءاستفاده دشمن شود، گفت: من کاملاً موافقم که جنگ ما هنوز به پایان نرسیده است. حتی این تفاهم و مذاکرات نیز در واقع بخشی از همان جنگ در سطوح متفاوت است که با ابزارهای مختلف مدیریت میشود. هنر مدیریت ملی در این است که میدان، دیپلماسی، افکار عمومی و هماهنگی میان قوا در مسیری قرار گیرد که عزت و منافع ایران تضمین شود.
این فعال سیاسی گفت: انگ زدن به تیمی که در عرصه دیپلماسی برای کشور تلاش میکند و برای ما شرف و غیرت خلق میکند و نادیده گرفتن مجاهدت ملت در خیابان و صحنههای مختلف، با توجه به اینکه مردم ستون اصلی این کشور هستند، همچنین کوچکترین بیتوجهی به نیروهای میدان، میتواند به کلیت کار آسیب وارد کند. هر کدام از این بخشها در واقع جزئی از یک مجموعه واحد هستند و تضعیف هر بخش میتواند کل این منظومه را دچار اختلال کند.
وی ادامه داد: بنابراین، آنچه امروز بیش از هر چیز ضرورت دارد، آگاهی، اعتماد به سران قوا و احترام به کسانی است که در عرصههای مختلف، چه در میدان، چه در خیابان و چه در حوزه دیپلماسی، برای پیشبرد منافع ملی تلاش میکنند. به نظر میرسد ما با صداهایی مواجه هستیم که یا با مبانی امنیت ملی و اهداف انقلاب آشنایی کافی ندارند یا تحت تأثیر نوعی نگاههای انحرافی از مسیر اندیشههای امام راحل، امام شهید و رهبری آیتالله مجتبی خامنهای قرار گرفتهاند.
محبینیا افزود: اگر برای اصلاح و مدیریت این صداهای ناهماهنگ و ناجور که از گلوهای گشاد بیرون میآید، تدبیر هوشمندانهای اندیشیده نشود، ممکن است در آینده با خسارتهایی مواجه شویم.
وی گفت: واقعاً حیف است که چنین پیروزی و چنین سطحی از وحدت ملی که پس از انقلاب و در دوران پس از امام شهید با فداکاریهای فراوان به دست آمده، به دلیل برخی هیجانات و رفتارهای احساسی آسیب ببیند. بهویژه آنکه برخی از کسانی که امروز با هیجان درباره این مسائل سخن میگویند، در مراحل حساس تاریخی کشور، از جمله دوران دفاع مقدس یا سالهای سخت مجاهدت امام شهید، نقشی در آن تلاشها نداشتهاند. به نظر من اکنون با نوعی غفلت و در برخی موارد با بدفهمی و کجاندیشی مواجه هستیم که لازم است درباره آن با دقت و تدبیر چارهاندیشی شود.