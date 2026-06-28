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بقائی:

توقف کامل جنگ رژیم صهیونیستی علیه لبنان، شرط توافق نهایی و ثبات منطقه است

توقف کامل جنگ رژیم صهیونیستی علیه لبنان، شرط توافق نهایی و ثبات منطقه است
کد خبر : 1805663
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سخنگوی وزارت امور خارجه با تأکید بر اینکه پایان جنگ و خروج کامل نیروهای رژیم صهیونیستی از مناطق اشغالی لبنان، شرط اصلی دستیابی به توافقی پایدار است، گفت جمهوری اسلامی ایران از آمریکا خواسته است با اجرای تعهدات خود، رژیم صهیونیستی را به توقف کامل تجاوزات و تعیین جدول زمانی برای عقب‌نشینی بدون قید و شرط از لبنان ملزم کند.

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص توافق امضاءشده بین رژیم صهیونیستی و لبنان با میانجی‌گری آمریکا در واشنگتن، و آخرین وضعیت اجرای بند اول یادداشت تفاهم ایران و آمریکا در خصوص خاتمه جنگ در لبنان اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران، در راستای سیاست اصولی خود وفق منشور ملل متحد و قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل، بر ضرورت صیانت از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی لبنان و رعایت عزت و امنیت همه مردم لبنان تاکید می‌کند و آن را شرط ضروری بقا و پایداری هر تفاهمی در رابطه با خاتمه جنگ و اشغالگری رژیم صهیونیستی علیه لبنان می‌داند. بر همین اساس بود که جمهوری اسلامی ایران، هم در تفاهم آتش‌بس ۱۹ فروردین ماه و هم در یادداشت تفاهم خاتمه جنگ در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، پایان جنگ و عملیات‌های نظامی رژیم صهیونیستی در لبنان را هم‌ردیف پایان جنگ علیه ایران، در صدر مطالبات خود قرار داد و تاکنون بر اجرای آنها پای فشرده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: جمهوری اسلامی ایران تأکید دارد که اجرای کامل بند نخست یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی، یعنی خاتمه جنگ و عملیات‌های نظامی رژیم صهیونیستی علیه لبنان و نیز خروج اشغالگران از همه مناطق اشغال شده لبنان، شرطی ضروری برای دستیابی به توافق نهایی و پایدار برای برقراری ثبات در منطقه می‌باشد.

بقائی با یادآوری تعهد صریح آمریکا وفق بند یک یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی در ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۵، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت اتخاذ همه تدابیر لازم از سوی آمریکا برای وادار کردن رژیم صهیونیستی به توقف هرگونه تجاوز و عملیات نظامی علیه کلیه مناطق لبنان تاکید دارد و خواستار تعیین هرچه سریع‌تر جدول زمان‌بندی برای عقب‌نشینی بدون قید و شرط از مناطق اشغالی لبنان می‌باشد.

 

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