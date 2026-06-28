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تشکیل هیئت حسابرسی فرادستگاهی تولید در دیوان محاسبات

تشکیل هیئت حسابرسی فرادستگاهی تولید در دیوان محاسبات
کد خبر : 1805391
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در راستای تحقق شعار سال و با توجه به نقش قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در حمایت از تولید و توسعه سرمایه، هیئت فرادستگاهی «تولید» در دیوان محاسبات کشور تشکیل شد.

به گزارش ایلنا، هیات حسابرسی تولید با رویکرد حسابرسی عملکرد، اجرای قانون تامین مالی تولید را در دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط بررسی خواهد کرد. 

 تنظیم‌گری و تسهیل‌گری اقتصادی در محور‌های نظام وثایق، اعتبارسنجی و داده‌های مالی، ابزار‌های نوین تامین مالی، بازار سرمایه و زنجیره تولید، مشوق‌های مالیاتی، سرمایه‌گذاری خارجی، مولدسازی و واگذاری دارایی‌ها در دستور کار این هیات قرار دارد.

 

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