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ارجاع ترک‌فعل واگذاری سهام شرکت‌های صندوق‌های بازنشستگی به دادسرای دیوان محاسبات

ارجاع ترک‌فعل واگذاری سهام شرکت‌های صندوق‌های بازنشستگی به دادسرای دیوان محاسبات
کد خبر : 1804953
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پرونده ترک‌فعل در واگذاری سهام شرکت‌های صندوق‌های بازنشستگی تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شد.

به گزارش ایلنا، دیوان محاسبات کشور  با استناد به جزء (۲) بند (الف) ماده (۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت، ترک فعل سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و صندوق آینده‌ساز را در اجرای تکلیف عرضه سالانه سهام مدیریتی شرکت‌های مشمول احراز کرد.

براین اساس، با توجه به عدم اقدام موثر این صندوق‌ها در مسیر مردمی‌سازی اقتصاد و واگذاری سهام، پرونده مربوطه به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شده‌است.

 بررسی عملکرد سایر دستگاه‌های مشمول در دستور کار دیوان محاسبات قرار دارد.

 

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