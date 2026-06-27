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بیانیه وزارت امور خارجه درباره نقض آشکار یادداشت تفاهم‌؛ پاسخ دفاعی ایران بر اساس حق مشروع بود

بیانیه وزارت امور خارجه درباره نقض آشکار یادداشت تفاهم‌؛ پاسخ دفاعی ایران بر اساس حق مشروع بود
کد خبر : 1804927
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وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با محکوم کردن حملات هوایی آمریکا به سواحل جنوبی ایران، این اقدام را نقض آشکار منشور سازمان ملل و یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی دانست و تأکید کرد که پاسخ نیروهای مسلح ایران در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع و بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد انجام شده است. این وزارتخانه همچنین آمریکا را مسئول پیامدهای این تجاوز خواند و از سازمان ملل و شورای امنیت خواست در قبال این اقدام بی‌تفاوت نباشند.

به گزارش ایلنا، متن بیانیه وزارت امور خارجه کشورمان به این شرح است:

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، حملات هوایی ارتش تروریستی آمریکا در شامگاه جمعه مورخ ۶ تیر ماه ۱۴۰۵ به چند نقطه در سواحل جنوبی ایران را به شدت محکوم می‌کند. این حملات وحشیانه که تاسیسات نظارت ساحلی ایران را مورد هدف قرار داد، نقض آشکار بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد و نیز نقض صریح بند اول یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ است.

همزمان، رژیم اشغالگر و آپارتاید صهیونیستی نیز با هماهنگی آمریکا اقدام به حمله به لبنان کرد که نقض آشکار بند یک یادداشت تفاهم خاتمه جنگ می‌باشد.

وزارت امور خارجه ضمن تأکید بر حق ذاتی ایران برای دفاع از خود طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، تصریح می‌کند جمهوری اسلامی ایران با تمام توان از حاکمیت، امنیت و منافع ملی کشور دفاع خواهد کرد. ضربات دفاعی نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران علیه اهداف مرتبط با نیروهای متجاوز آمریکایی بر همین مبنا صورت گرفت. بدیهی است مسئولیت پیامدهای این وضعیت بر عهده رژیم متجاوز و عهدشکن آمریکا و طرف‌هایی است که به هر نحوی در ارتکاب اقدامات تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران همدستی کنند.

در همین ارتباط، بر ضرورت پایبندی کلیه کشورهای واقع در کرانه جنوبی خلیج فارس به اصل حسن هم‌جواری و رعایت اصل بنیادین حقوق بین‌الملل مبنی بر ممانعت از استفاده طرف‌های متجاوز از قلمرو و امکانات آنها جهت ارتکاب اقدامات تجاوزکارانه علیه جمهوری اسلامی ایران، تأکید می‌گردد.

وزارت امور خارجه همچنین از دبیرکل سازمان ملل متحد، شورای امنیت و سایر نهادهای مسئول بین‌المللی می‌خواهد نسبت به نقض فاحش اصول و قواعد بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل توسط آمریکا بی‌تفاوت نبوده و به مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی خود در قبال صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی عمل کنند.

 

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