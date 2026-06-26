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نیروی دریایی سپاه به تجاوز و عهدشکنی آمریکا پاسخ داد

نیروی دریایی سپاه به تجاوز و عهدشکنی آمریکا پاسخ داد
کد خبر : 1804754
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روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه ای تاکید کرد: نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به حمله هوایی ارتش آمریکا به سواحل جمهوری اسلامی ایران نقاط استقرار ارتش ترورستی آمریکا در منطقه را مورد اصابت قرار داد.

به گزارش ایلنا به نقل از  سپاه نیوز، بیانیه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

 

بسم الله قاصم الجبارین
فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ ۚ

 

به دنبال نقض آتش‌بس رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان، ساعاتی پیش رژیم پیمان‌شکن آمریکا نیز مانند همیشه دست به نقض تعهدات خود زد و به بهانه‌ی ممانعت از تردد یک کشتی متخلف از مسیر غیرمجاز در تنگه هرمز، به حمله هوایی به سواحل جمهوری اسلامی ایران اقدام کرد. 

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به این تجاوز نقاط استقرار ارتش تروریستی آمریکا در منطقه را مورد اصابت قرار داد.

بر اساس بند ۵ تفاهم نامه اسلام آباد ترتیبات کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز با جمهوری اسلامی ایران است؛ لکن آمریکا با تحریک جهات مختلف در صدد تخلف از این تعهد بود که پاسخ لازم داده شد و من بعد چنین خواهد بود. در صورت تکرار تجاوز، پاسخ ما گسترده‌تر از این خواهد بود.

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