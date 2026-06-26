به گزارش ایلنا، محمد مخبر بعدازظهر جمعه ۵ تیر ۱۴۰۵ در پی بیانیه مغرضانه شورای همکاری خلیج‌فارس و همچنین در ادامه نقض‌های مکرر بند اول تفاهم از سوی آمریکا و رژیم صهیونسیتی در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: بیانیه شورای همکاری، اشتباهی دوباره و همسویی با کسی است که امنیت منطقه را قربانی تجاوزگری های خود کرده است.

وی عنوان کرد: قطب‌نمای برخی همسایگان هنوز دوست و دشمن را وارونه نشان می‌دهد. مشاور و دستیار مقام معظم رهبری تصریح کرد: توافق چه با آمریکا و چه اقمار جنوب خلیج‌فارس، یک زنجیره است؛ یک حلقه‌اش که بشکند، کلِ زنجیره‌اش در آتش ذوب می‌شود.

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