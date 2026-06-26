خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مخبر:

قطب نمای برخی همسایگان هنوز دوست و دشمن را وارونه نشان می‌دهد

قطب نمای برخی همسایگان هنوز دوست و دشمن را وارونه نشان می‌دهد
کد خبر : 1804654
لینک کوتاه کپی شد.

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در واکنش به بیانیه مغرضانه شورای همکاری خلیج‌فارس نوشت: قطب نمای برخی همسایگان هنوز دوست و دشمن را وارونه نشان می‌دهد.

به گزارش ایلنا، محمد مخبر بعدازظهر جمعه ۵ تیر ۱۴۰۵ در پی بیانیه مغرضانه شورای همکاری خلیج‌فارس و همچنین در ادامه نقض‌های مکرر بند اول تفاهم از سوی آمریکا و رژیم صهیونسیتی در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: بیانیه شورای همکاری، اشتباهی دوباره و همسویی با کسی است که امنیت منطقه را قربانی تجاوزگری های خود کرده است.

وی عنوان کرد: قطب‌نمای برخی همسایگان هنوز دوست و دشمن را وارونه نشان می‌دهد.

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری تصریح کرد: توافق چه با آمریکا و چه اقمار جنوب خلیج‌فارس، یک زنجیره است؛ یک حلقه‌اش که بشکند، کلِ زنجیره‌اش در آتش ذوب می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی