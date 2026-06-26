حضور وزیر ارتباطات در آیین تشییع و تدفین پدر دبیر شورایعالی امنیت ملی
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به نمایندگی از دولت، با حضور در شهرستان فسا در آیین تشییع و تدفین پدر محمدباقر ذوالقدر، دبیر شورایعالی امنیت ملی، شرکت و با خانواده و بازماندگان آن مرحوم ابراز همدردی کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، آیین تشییع و تدفین مرحوم حاج ابراهیم ذوالقدر، پدر محمدباقر ذوالقدر، دبیر شورایعالی امنیت ملی، صبح امروز با حضور سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مسئولان ملی و استانی در شهرستان فسا برگزار شد.
این مراسم از مسجد امام حسین(ع) فسا و با حضور اقشار مختلف مردم، نمایندگان مردم استان فارس در مجلس شورای اسلامی، جمعی از مدیران کل دستگاههای اجرایی استان، فرماندهان نظامی و انتظامی و مسئولان محلی برگزار شد و پس از تشییع، پیکر آن مرحوم در آرامستان رضوانیه فسا به خاک سپرده شد.
وزیر ارتباطات در این مراسم با اعضای خانواده آن مرحوم دیدار و گفتوگو کرد و ضمن ابلاغ مراتب تسلیت و همدردی دولت، برای ایشان رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت کرد.
پیش از برگزاری این مراسم، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در پیامی درگذشت پدر محمدباقر ذوالقدر، دبیر شورایعالی امنیت ملی، را تسلیت گفته و برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و سلامت از درگاه خداوند متعال مسئلت کرده بود.
مرحوم حاج ابراهیم ذوالقدر در سن 91 سالگی و بر اثر کهولت سن دار فانی را وداع گفت. همچنین مراسم سومین و هفتمین روز درگذشت آن مرحوم عصر امروز در مسجد جامع فسا برگزار خواهد شد.