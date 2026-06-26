این مراسم از مسجد امام حسین(ع) فسا و با حضور اقشار مختلف مردم، نمایندگان مردم استان فارس در مجلس شورای اسلامی، جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان، فرماندهان نظامی و انتظامی و مسئولان محلی برگزار شد و پس از تشییع، پیکر آن مرحوم در آرامستان رضوانیه فسا به خاک سپرده شد.

وزیر ارتباطات در این مراسم با اعضای خانواده آن مرحوم دیدار و گفت‌وگو کرد و ضمن ابلاغ مراتب تسلیت و همدردی دولت، برای ایشان رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت کرد.

پیش از برگزاری این مراسم، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در پیامی درگذشت پدر محمدباقر ذوالقدر، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، را تسلیت گفته و برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و سلامت از درگاه خداوند متعال مسئلت کرده بود.

مرحوم حاج ابراهیم ذوالقدر در سن 91 سالگی و بر اثر کهولت سن دار فانی را وداع گفت. همچنین مراسم سومین و هفتمین روز درگذشت آن مرحوم عصر امروز در مسجد جامع فسا برگزار خواهد شد.