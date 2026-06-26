عبور از خطوط قرمز و منویات رهبر انقلاب خلاف شرع و قانون است

به گزارش ایلنا آیت الله سید محمد سعیدی در خطبه های نماز جمعه ۵ تیر ۱۴۰۵ که در مصلای قدس قم برگزار شد، با اشاره به اینکه دشمنان هم در عرصه مادی و هم معنوی دچار خطای محاسباتی شدند، عنوان کرد: دشمن در به شهادت رساندن امام امت دچار خطای محاسباتی بزرگی شد همچون یزید که در شهادت امام حسین (ع) دچار خطای محاسباتی شد.

وی ادامه داد: دشمن تصور می‌کرد با شهادت امام امت، فرماندهان، سرنشین‌های ناو دنا و کودکان مدرسه میناب می‌تواند ایده و اعتقاد را نابود کند. همان‌طور یزید تصور می‌کرد با کشتن امام حسین (ع) صدا و نور حق خاموش می‌شود. اما یزیدیان جاهل آن زمان و یزیدیان مدرن و جاهل این زمان نمی‌دانستند و نمی‌خواستند بفهمند که شهادت در فرهنگ اسلام پایان نیست بلکه آغاز یک تحول و بیداری است.

خطیب جمعه قم گفت: دشمنان از ابتدای اسلام و واقعه کربلا و چه امروز، وقتی مردم را هدف قرار دادند ناخواسته در حال تولید مظلومیت برای مؤمنین بودند. در تاریخ اسلام مظلومیت همواره قدرتمندترین ابزار برای جذب انسان‌ها و تبدیل خشم به وفاداری بوده است.

وی تاکید کرد: همانظور که اسارت اهل بیت (ع) باعث شد که مردم شام و کوفه با حقیقت اسلام آشنا شوند، تهاجمات اخیر دشمنان نیز باعث شد که مردم دوباره معنای مقاومت را با همه وجود حس کنند و به جای عقب نشینی به خیابان‌ها آمدند و با شدت بیشتری به سوی نظام و رهبری جدید یعنی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای حرکت کنند.

امام جمعه قم بیان کرد: در این جا نصرت خداوند که در سوره انفال خطاب به پیامبر (ص) فرمود: «هُوَ الَّذی اَیَّدَکَ بِنَصرِه وَ بِالمُؤمِنین» خود را نشان داد. مردم با حضور پرشور و زمان شناسی کم نظیر خود به دشمنان اسلام و ایران اعلام کردند که ولایت و حق را با هیچ ضربه‌ای نمی‌توانند از مردم بگیرند.

تولیت حرم مطهر حضرت فاطمه‌ معصومه سلام الله علیها اظهار کرد: تشیع و مراسم عزاداری امام امت به عنوان نمایش قدرت و مقاومت ملت مسلمان ایران و یک رفراندوم میدانی الهی محسوب می‌شود. دشمنان با شهادت رهبر شهید انقلاب، فرماندهان و کودکان میناب به دنبال ایجاد تفرقه و گسست در جامعه بود اما همه این جنایات باعث وحدت مثال زدنی مردم شد.

آیت الله سعیدی ادامه داد: دشمن هرگز نخواست بفهمد و نتوانست درک کند که ریختن خون انسان‌های بی گناه نمی‌تواند ایمان و مقاومت مردم ایران، غزه، لبنان و سرزمین‌های اسلامی را از بین ببرد؛ زیرا خون باعث رشد ایمان می‌شود. سلاح مظلومیت مردم ایران و غزه سلاح بمب و ترور مستکبران را از کار انداخت.

تولیت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها گفت: از صدر اسلام تا امروز، سلاح اشک، مظلومیت و خون توانسته کاخ‌های ستم و تجاوز شما مستکبران را بر سرتان ویران کند. امروز نیز با حضور مردم کاخ ترامپ جنایتکار و نتانیاهو کودک کش را بر سرش خراب خواهیم کرد.

خطیب جمعه قم با اشاره به اینکه امام امت هم زندگی اش حسینی بود هم شهادت اش حسینی بود و هم مراسم تشیع و دفنشان در عزای حسینی برگزار می‌شود، اضافه کرد: مظلومیت، زبان جهانی است که همه با هر زبانی آن را درک می‌کنند.

وی افزود: همانطور که در حماسه کربلا بعد از شهادت امام حسین (ع) امامت امت و هدایت جامعه به امام سجاد (ع) منتقل شد باید امروز نیز این الگوی رفتار ما باشد. ما بعد از شهادت امام امت به رهبر فرزانه انقلاب و ولی زمان یعنی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای اقتدا کردیم.

امام جمعه قم ادامه داد: همانطور که در کربلا همه بعد از شهادت امام حسین (ع) تحت امر امام سجاد (ع) در آمدند. در ایران اسلامی نیز بعد شهادت امام امت همه تحت امر حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای در آمدند. بنابراین کسی حق ندارد حرفی بزند و حرکتی خلاف این مسیر انجام دهد. زیرا هر حرکتی بر خلاف منویات رهبر معظم انقلاب خلاف شرع و قانون اساسی جمهوری اسلامی است.

وی بیان کرد: در حالی که دشمن با روایت سازی‌های غلط به دنبال ناامیدی مردم و تفرقه در کشور است باید در مساله گفت‌وگوها با دشمنی که دستش به خون رهبر شهید انقلاب رنگین است خطوط قرمز نظام که توسط رهبر معظم انقلاب اعلام شده رعایت شود و هیچ کسی حق عبور از این خطوط قرمز را ندارد.

آیت الله سعیدی در خطبه اول عنوان کرد: ماه محرم فرصتی برای تعمیق فرهنگ عاشورا، تقویت تقوا و همبستگی اجتماعی است.

خطیب جمعه قم با اشاره به اهدافی یزیدیان از اسارت اهل بیت (ع) داشتند و نتیجه معکوس به دست آوردند و پندهای این واقعه برای امروز جامعه دارد، به تحلیل اسارت اهل بیت (ع) پرداخت.

وی تصریح کرد: تحلیل اسارت اهل بیت (ع) تنها تحلیل تاریخ نیست بلکه تامل در سنت‌های الهی است که چگونه از دل سخت‌ترین لحظات مانند شهادت، اسارت، تحریم، ترور و... حق بر باطل پیروز شد.

امام جمعه قم با بیان اینکه اسارت اسرا عملیات دوم حماسه کربلا است، بیان کرد: اگر دشت کربلا مسیر فداکاری و شهادت بود، مسیر اسارت محل تبیین و رسانه سازی بود.

نماینده ولی فقیه در قم گفت: یزیدیان تجربه‌های زیادی در سیاست‌های کثیف خود داشتند و اهداف مشخصی را از اسارت خاندان اهل بیت (ع) داشتند اما همه این اهداف نتیجه معکوس داد.

وی ادامه داد: اولین هدف یزیدیان اعلام پیروزی مطلق بنی امیه بود. آنها با نمایش گذاشتن اسرا در شهرهای مختلف به مردم بفهمانند نه تنها امام حسین (ع) کشته شده بلکه همه خاندان و طرفداران او هم شکست خوردند و تحت مدیریت یزید هستند و کسی حق ندارد علیه یزید قیام کند.

خطیب جمعه قم اظهار کرد: هدف دیگر تحقیر و شکست روحیه طرفداران امام حسین (ع) بود. یزیدیان با عبور اسرا از مسیرهای سخت کربلا تا کوفه و شام تحقیر اهل بیت (ع) بود تا همه بدانند اهل بیت (ع) دیگر قدرت ندارند.

وی اضافه کرد: نتایجی که یزیدیان به دست آوردند کاملاً معکوس شد زیرا نمایش پیروزی یزید به رسوایی یزید تبدیل شد. اسرا به هر شهر و منطقه‌ای که برده می‌شدند به جای آنکه مردم شکست اهل بیت (ع) را ببیند ظلم و جنایت بدون حد و حصر یزید را دیدند.

آیت الله سعیدی ادامه داد: تضاد بین عزت و وقار اسرا از یک سو و پستی و شرارت یزیدیان از سوی دیگر باعث شد مردم به جای تحقیر اسرا از یزیدیان متنفر شوند به اهل بیت (ع) ابراز محبت و همدردی کنند.

وی افزود: اسارت اهل بیت (ع) در مناطق مختلف سبب شد که زنجیرها به تریبون تبدیل شود. حضرت زینب (س) از همان موقعیت اسارت خطبه‌های هشدار تکان دهنده و کوبنده‌ای را در کوفه و دمشق خواندند. یعنی زنجیرهای اسارت نتوانستند صدای امام سجاد (ع) و حضرت زینب (س) را خاموش کنند و حضرت زینب (س) با همان زنجیرها دودمان بنی امیه را به زنجیر کشیدند.

امام جمعه قم اضافه کرد: بیداری مردم تحت حکومت بنی امیه از دیگر دستاوردهای اسارت اهل بیت (ع) بود. مردم مناطق مختلف سال‌ها تحت رسانه‌های مسموم حکومت اهل بیت (ع) قرار داشتند که با حضور اسرا و دیدن کودکان و زنان به زنجیر کشیده که اهل بیت (ع) پیامبر (ص) بودند متوجه شدند بنی امیه چه ظلمی به اسلام و مسلمین کرده است.

وی تصریح کرد: جاودانگی قیام امام حسین (ع) دستاورد دیگر بود. مردم فهمیدند چرا امام حسین (ع) با کسی مانند یزید بیعت نکرده است. اگر اسیران کربلا نبودند که اهداف کربلا را بیان کنند کربلا در کربلا می‌ماند. اسرای کربلا حماسه کربلا را برای همه تاریخ بیمه حیات کردند. حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) با روایت‌های خود کربلا را از یک واقعه تاریخی به مکتب همیشگی تبدیل کردند.

تولیت حرم مطهر حضرت فاطمه‌ معصومه سلام الله علیها در پایان بیان کرد: یزید با اسارت اسرا می‌خواست که پایان داستان کربلا را اعلام کند اما خداوند متعال از طریق اهل بیت (ع) همین اسارت را به آغاز یک نهضت جهانی تبدیل کرد. اسرا کربلا ثابت کردند که خون بر شمشیر پیروز است.