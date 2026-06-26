جبهه مقاومت باید مظلومیت شهدا و استیصال دشمنان اسلام را برای افکار جهان تبیین کند

به گزارش ایلنا، سید احمد علم‌امام جمعه مشهدالهدی، ، در خطبه سیاسی نماز جمعه این هفته، پنجم تیرماه، در رواق امام خمینی (ره) حرم مطهر رضوی، ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه، از خدمات دستگاه قضایی در استان خراسان رضوی قدردانی کرد و اظهار داشت: با توجه به حضور سالانه ده‌ها میلیون زائر در مشهد، حجم قابل توجهی از پرونده‌های قضایی به دلیل مسائل مختلف زائران تشکیل می‌شود و مجموعه دستگاه قضایی استان با توسعه مجتمع‌های خدمات قضایی و مدیریت مناسب، بار سنگین این مسئولیت را به خوبی بر دوش کشیده است.

وی با تقدیر از اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با اغتشاشگران و عوامل ناامنی، افزود: در جریان حوادث دی ماه ۱۴۰۴، بیش از پنج هزار پرونده در استان تشکیل و با رعایت رهنمودهای رهبرشهید مبنی بر پرهیز از افراط و تفریط، مورد رسیدگی قرار گرفته است.

علم الهدی ادامه داد: همچنین پرونده‌های باقیمانده نیز در حال پیگیری است تا عاملان اقدامات ضد امنیتی به مجازات قانونی برسند و این برخوردها موجب عبرت دیگران شود.

امام جمعه مشهد، رسیدگی به پرونده معاندان و مصادره اموال عناصر ضد انقلاب را از دیگر اقدامات ارزشمند دستگاه قضایی دانست و گفت: قوه قضائیه با اتکا به گزارش‌های دستگاه‌های امنیتی، صدها پرونده مربوط به عناصر معاند را بررسی کرده و ضمن مصادره اموال آنان، در مسیر جبران خسارت‌های وارد شده به نظام و انقلاب گام برداشته است.

علم‌الهدی با اشاره به سالگرد سوءقصد نافرجام به رهبر شهید در ششم تیرماه ۱۳۶۰، اظهار داشت: این حادثه اگرچه بسیار سنگین بود، اما اراده الهی بر حفظ وجود مبارک ایشان تعلق گرفت و همین حادثه موجب شد معظم له در انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیر حضور نداشته باشند و از شهادت نجات یابند.

وی با بیان خاطره‌ای از حضرت امام سید علی خامنه ای (ره) درباره دوران بستری شدن پس از ترور، افزود: ایشان پس از بهبودی به محضر امام خمینی (ره) عرض کردند که احساس کرده‌اند خداوند مأموریت بزرگی برای ایشان مقدر کرده است؛ مأموریتی که بعدها در هدایت انقلاب اسلامی طی دهه‌های پس از رحلت امام راحل جلوه‌گر شد و کسی در آن زمان تصور چنین مسئولیت سنگینی را نداشت.

امام جمعه مشهد تأکید کرد: خداوند شهادت رهبر معظم انقلاب را ۴۴ سال به تأخیر انداخت تا ایشان بیش از سه دهه بار سنگین هدایت انقلاب اسلامی را بر دوش بکشند و انقلاب را به مراتبی بالاتر از دوران امام خمینی (ره) برسانند.

وی با اشاره به فرارسیدن روز یازدهم محرم، گفت: اهل‌بیت (ع) پس از عاشورا دو راهبرد اساسی را دنبال کردند؛ نخست تبیین مظلومیت امام حسین (ع) و دوم افشای ضعف، سقوط و رسوایی دشمن. همین دو راهبرد موجب ماندگاری نهضت عاشورا شد.

علم‌الهدی تصریح کرد: امروز نیز جامعه اسلامی باید از این الگو پیروی کند و مظلومیت شهدای جبهه مقاومت و جنایات دشمنان را برای افکار عمومی جهان تبیین کند؛ رسانه‌ها، مسئولان و فعالان فضای مجازی باید بیش از هر چیز بر شکست، استیصال و ناکامی دشمن تمرکز کنند و از پرداختن به اختلافات و حاشیه‌ها بپرهیزند.

وی با انتقاد از برخی اظهارنظرها و فضاسازی‌های رسانه‌ای، اظهار داشت: نباید سخنان دشمنان را با تکرار و تأیید ناخواسته تقویت کرد. امروز کشور با وجود همه مشکلات، در شرایط اقتدار قرار دارد و ملت ایران در جنگ ترکیبی دشمن ایستادگی کرده است.

امام جمعه مشهد با تأکید بر لزوم نقد منصفانه و سازنده، افزود: بیان مشکلات باید همراه با ارائه راه‌حل باشد، نه آنکه موجب تضعیف روحیه مردم و تقویت تبلیغات دشمن شود.

علم‌الهدی ولایت فقیه را محور انسجام ملی دانست و خاطرنشان کرد: احترام و اعتماد مردم به مسئولان نظام، به برکت پیوند آنان با ولایت است و همه مسئولان باید این محور را در تصمیم‌گیری‌ها و موضع‌گیری‌های خود حفظ کنند.

وی تأکید کرد: شهادت رهبران جبهه مقاومت و شخصیت‌های بزرگ جهان اسلام، تنها مسئله ایران نیست، بلکه دنیای اسلام باید با تبیین این مظلومیت و ایستادگی در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی، جبهه واحدی در برابر استکبار جهانی تشکیل دهد.

علم‌الهدی در خطبه عبادی نماز جمعه با اشاره به آغاز اسارت اهل‌بیت (ع) در یازدهم محرم، این روز را سرآغاز فصل دوم انقلاب عاشورا دانست و تأکید کرد: اسارت اهل‌بیت (ع) نه یک پیامد طبیعی جنگ، بلکه بخشی از برنامه الهی و مکمل نهضت حسینی برای رساندن پیام عاشورا به تاریخ بود.

وی با بیان اینکه نهضت عاشورا در دو فصل شهادت و اسارت شکل گرفت، اظهار داشت: فصل نخست انقلاب حسینی با شهادت امام حسین (ع) و یارانش پایان یافت، اما فصل دوم که نقش اصلی را در تبدیل این حادثه به یک انقلاب ماندگار ایفا کرد، از یازدهم محرم و با آغاز اسارت اهل‌بیت (ع) شروع شد.

امام‌جمعه مشهد افزود: همراهی اهل‌بیت (ع) با امام حسین (ع) از ابتدا یک تصمیم آگاهانه و هدفمند بود و اگر قرار بود تنها یک نبرد نظامی رخ دهد، ضرورتی برای حضور زنان و کودکان وجود نداشت؛ پاسخ امام حسین (ع) به محمد بن حنفیه نیز نشان می‌دهد که همان‌گونه که شهادت حضرت بر اساس مشیت الهی بود، اسارت اهل‌بیت (ع) نیز مأموریتی الهی و از پیش تعیین‌شده به شمار می‌رفت.

علم‌الهدی با اشاره به برنامه‌ریزی دشمن برای اسارت خاندان پیامبر (ص) گفت: حکومت اموی سه هدف را دنبال می‌کرد؛ نخست آنکه با فشار، شکنجه و تحقیر، اهل‌بیت (ع) را از هویت و عزت خانوادگی خود جدا کند.

وی ادامه داد: دوم اینکه با گرداندن آنان در شهرها، جایگاه و عظمت پیامبر اکرم (ص) را در افکار عمومی تضعیف و هیبت بنی‌امیه را جایگزین آن سازد؛ سوم اینکه این اسارت را به ابزاری برای ایجاد رعب در میان مخالفان حکومت تبدیل کند تا کسی جرئت قیام در برابر دستگاه ظلم را نداشته باشد.

وی افزود: اقداماتی همچون صدقه دادن به اهل‌بیت (ع) در کوفه، شکنجه‌های روحی و جسمی، بستن زنان و کودکان بر شتران بی‌جهاز و آزار آنان در مسیر شام، همگی در چارچوب همین جنگ روانی و سیاسی طراحی شده بود.

امام‌جمعه مشهد با بیان اینکه دشمن در تحقق اهداف خود ناکام ماند، تصریح کرد: اهل‌بیت (ع) با وجود سخت‌ترین شکنجه‌ها، هرگز عزت و روحیه خود را از دست ندادند و حتی در برابر ضربات تازیانه نیز کوچک‌ترین نشانه‌ای از التماس یا تسلیم بروز ندادند؛ بلکه بزرگ‌ترها با جان خود از کودکان محافظت می‌کردند.

وی تأکید کرد: اهل‌بیت (ع) مأموریت داشتند حادثه کربلا را از یک نبرد محدود به یک انقلاب ماندگار تبدیل کنند و با زبان عاطفه، منطق و روشنگری، حقیقت عاشورا را به مردم منتقل سازند.

علم‌الهدی خاطرنشان کرد: نخستین حرکت انقلابی اهل‌بیت (ع) از کنار قتلگاه آغاز شد؛ جایی که حضرت زینب (س) و دیگر اسیران با رفتار و سخنان خود دل‌های مردم را متحول کردند و زمینه بیداری جامعه را فراهم ساختند.

وی با اشاره به صحنه وداع حضرت رقیه (س) با پیکر مطهر امام حسین (ع) گفت: این صحنه چنان احساسات مردم را برانگیخت که حتی بسیاری از افراد حاضر در سپاه دشمن نیز اشک ریختند و همین تأثیر عاطفی، آغاز شکست جنگ روانی بنی‌امیه و شکل‌گیری انقلاب تبیین اهل‌بیت (ع) بود.