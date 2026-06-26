به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در فضای مجازی، راجع به وضعیت گرسنگی در آمریکا نوشت: آمریکا خود به شدت نیازمند احسان و خیرات برای حل مشکل گرسنگی است. طبق گزارش "سازمان جهانی آموزش خدمات گرسنگی" (World Hunger Education Service)، «در ایالات متحده، بیش از ۴۷ میلیون نفر، شامل یک نفر از هر پنج کودک، از دسترسی به غذای کافی برای یک زندگی سالم محروم هستند. از سال ۲۰۲۰ تاکنون، تعداد افرادی که با ناامنی غذایی مواجه‌اند، ۴٫۲ میلیون نفر افزایش یافته است.»