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بقائی:

حل مشکل گرسنگی در آمریکا با خاتمه گزارش‌دهی سالانه درباره آن

حل مشکل گرسنگی در آمریکا با خاتمه گزارش‌دهی سالانه درباره آن
کد خبر : 1804575
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سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در فضای مجازی، راجع به وضعیت گرسنگی در آمریکا نوشت: آمریکا خود به شدت نیازمند احسان و خیرات برای حل مشکل گرسنگی است.

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در فضای مجازی، راجع به وضعیت گرسنگی در آمریکا نوشت: آمریکا خود به شدت نیازمند احسان و خیرات برای حل مشکل گرسنگی است. طبق گزارش "سازمان جهانی آموزش خدمات گرسنگی" (World Hunger Education Service)، «در ایالات متحده، بیش از ۴۷ میلیون نفر، شامل یک نفر از هر پنج کودک، از دسترسی به غذای کافی برای یک زندگی سالم محروم هستند. از سال ۲۰۲۰ تاکنون، تعداد افرادی که با ناامنی غذایی مواجه‌اند، ۴٫۲ میلیون نفر افزایش یافته است.»

 

طبق گزارش سازمان "تغذیه آمریکا" (Feeding America)، «چهل و هفت میلیون نفر آمریکایی با ناامنی غذایی روبرو هستند — و هر روز با چالش‌ گرسنگی و تبعات بهداشتی و اجتماعی آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند.»

البته خبر خوب این است که مدتی است مقام‌های آمریکایی دیگر نباید چنین آمارهای ناخوشایندی را ببینند چون بعد از ۳۰ سال گزارش‌دهی مستمر سالانه درباره وضعیت ناامنی غذایی و گرسنگی در آمریکا، وزارت کشاورزی آمریکا (USDA) از سپتامبر ۲۰۲۴ بی‌سر و صدا تهیه این گزارش را متوقف کرد.

... و بدین ترتیب اکنون نزدیک به دو سال است که مشکل گرسنگی در آمریکا حل شده است!

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