احسان عظیمی‌راد سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آخرین وضعیت دانشجویان واحدهای بین‌الملل دانشگاه پیام‌نور گفت: از سال ۱۴۰۱، جمعی از دانشجویان واحدهای بین‌الملل داخل و خارج از کشور با مشکلاتی در زمینه ادامه تحصیل، فراغت از تحصیل و دفاع از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری مواجه شدند که این مسئله نگرانی‌های بسیاری برای دانشجویان و خانواده‌های آنان ایجاد کرد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس، با بیان اینکه این مشکل ریشه مدیریتی داشته و دانشجویان هیچ‌گونه تخلفی مرتکب نشده‌اند، افزود: طی ماه‌های گذشته جلسات متعددی با مسئولان دانشگاه پیام‌نور، وزارت علوم و دستگاه‌های نظارتی برگزار شد. تاخیر در تعیین تکلیف این پرونده، فشار روحی و روانی زیادی به دانشجویان وارد کرده است که جای انتقاد دارد.

تعیین تکلیف ۲ هزار دانشجو

عظیمی‌راد در ادامه تصریح کرد: با پیگیری‌های مداوم کمیسیون و رایزنی با سازمان سنجش، وزارت علوم و دانشگاه پیام‌نور، مشکل حدود ۲ هزار نفر از دانشجویان واحدهای بین‌الملل «قشم» و «کیش» به طور کامل برطرف شده و این دانشجویان از وضعیت بلاتکلیفی خارج شدند.

۳۸۰۰ دانشجو همچنان در انتظار تعیین تکلیف

وی با بیان اینکه پیگیری برای حل مشکل سایر دانشجویان همچنان ادامه دارد، افزود: حدود ۳۸۰۰ دانشجو که عمدتاً در مقاطع تحصیلات تکمیلی در واحدهای خارج از کشور هستند، همچنان چشم‌انتظار تصمیم نهایی‌اند. طبق گزارش‌های واصله، ورود برخی دستگاه‌های نظارتی به موضوع، موجب کندی در حل مسئله شده است. با توجه به اینکه مشکل واحدهای داخلی حل شده، انتظار داریم نهادهای مسئول با همکاری بیشتر، مانع تراشی‌ها را کنار بگذارند. دانشجویان در شکل‌گیری این معضل نقشی نداشته‌اند و نباید هزینه ناهماهنگی‌های اداری را پرداخت کنند.

لزوم شفاف‌سازی درباره مجوزها

سخنگوی کمیسیون آموزش درباره ریشه این پرونده، گفت: معاونت حقوقی وزارت علوم، موضوع را به مجوز برخی رشته‌ها در واحدهای بین‌الملل مرتبط می‌داند. دانشگاه نیز مستنداتی مبنی بر قانونی بودن مجوزها ارائه کرده که در حال بررسی است؛ اما تأکید می‌کنیم که حتی در صورت وجود اشکال، این موارد متوجه مدیران است و دانشجو نباید متضرر شود.

وی درباره برخورد با مدیران متخلف، یادآور شد: گزارش جامعی در این زمینه به کمیسیون ارائه نشده است. کمیسیون آموزش همچنان منتظر گزارش‌های رسمی و مستند از دستگاه‌های مربوطه است تا برخورد قانونی صورت گیرد.

وزیر علوم باید پاسخگو باشد

به گزارش خانه ملت، عظیمی‌راد در پایان خاطرنشان کرد: طرح سوال از وزیر علوم با امضای ۳۱ نماینده تهیه و به هیات‌رئیسه تقدیم شده است. پس از ارجاع طرح به کمیسیون، وزیر باید برای ارائه توضیحات و پاسخگویی درباره روند رسیدگی به این پرونده در مجلس حضور یابد. امیدواریم با همکاری دستگاه‌های مسئول، مشکل دانشجویان باقی‌مانده پیش از آغاز سال تحصیلی جدید حل شود تا دغدغه‌ای برای آینده تحصیلی آن‌ها باقی نماند.