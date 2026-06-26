به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، متن پیام کاظم غریب آبادی، معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه، به این شرح است:

«عبور ایمن در تنگه هرمز با ترتیبات مبهم، مسیرهای موازی یا تصمیم‌سازی خارج از ملاحظات ایران، به عنوان دولت ساحلی، تضمین نمی‌شود.

هر چارچوب معتبر باید بر هماهنگی با ایران و مفاد بند پنج یادداشت تفاهم اسلام‌آباد استوار باشد. در غیر این‌صورت، نتیجه، تعلیق مسیر تعیین‌شده موازی می‌شود.»

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