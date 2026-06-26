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معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه مطرح کرد:

عدم تضمین عبور ایمن کشتی‌ها از مسیرهای موازی با مسیر مورد ملاحظه ایران

عدم تضمین عبور ایمن کشتی‌ها از مسیرهای موازی با مسیر مورد ملاحظه ایران
کد خبر : 1804572
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​معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، عنوان کرد که عبور ایمن در تنگه هرمز با مسیرهای موازی خارج از ملاحظات ایران، تضمین نمی‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، متن پیام کاظم غریب آبادی، معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه، به این شرح است: 

«عبور ایمن در تنگه هرمز با ترتیبات مبهم، مسیرهای موازی یا تصمیم‌سازی خارج از ملاحظات ایران، به عنوان دولت ساحلی، تضمین نمی‌شود. 

هر چارچوب معتبر باید بر هماهنگی با ایران و مفاد بند پنج یادداشت تفاهم اسلام‌آباد استوار باشد. در غیر این‌صورت، نتیجه، تعلیق مسیر تعیین‌شده موازی می‌شود.»

 

انتهای پیام/
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