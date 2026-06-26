کسی که سفره هزاران خانواده را به گروگان می گیرد مستحق اشد مجازات است

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت الاسلام محمد جواد حاج علی اکبری خطیب این هفته نماز جمعه تهران گفت: اگر در جامعه ای ظلم به ضعیف باب شود برکت از آن جامعه می رود و خداوند به شدت ظالمان را مجازات می کند. اگر فردی توان دفاع از خود و احقاق حقش را ندارد و یا کسی نیست که او را یاری کند، همه باید مراقب باشند که کوچک‌ترین ظلمی از سوی آنان متوجه چنین افرادی نشود.

وی ادامه داد: سیدالشهدا(ع) تأکید کرده‌اند که مظلومان بی‌پناه، پناهگاهی جز خداوند متعال ندارند و خداوند آه و ناله چنین مظلومانی را می‌شنود و خود عهده‌دار رسیدگی به ظلمی است که بر آنان روا شده است. اگر در جامعه‌ای ظلم به افراد ضعیف رواج پیدا کند، برکت از آن جامعه گرفته می‌شود و خداوند متعال ظالمان را به شدت مورد مؤاخذه قرار خواهد داد.

خطیب نماز جمعه تهران با برشمردن مصادیقی از این ظلم، گفت: کارگری که حامی و مدافعی ندارد، شهروندی که امکان پیگیری حقوق خود را ندارد، کارمند زیردست، یا هر فردی که صدایش به جایی نمی‌رسد، نباید مورد تضییع حق قرار گیرد؛ چرا که ظلم به چنین افرادی بسیار خطرناک است و انسان را در برابر خداوند متعال قرار می‌دهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی‌اکبری تأکید کرد: این سفارش، از مهم‌ترین توصیه‌های سید و سالار شهیدان(ع) درباره تقوای اجتماعی است که همه باید آن را به خاطر سپرده و در زندگی فردی و اجتماعی خود به آن عمل کنند.

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به نقش آزادگان سرافراز در دوران دفاع مقدس، گفت: آزادگان، محیط اسارت را به میدان مقاومت، آموزش، تربیت و رشد تبدیل کردند و با مدیریت و هدایت مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی‌اکبر ابوترابی، رفتارها و الگوهای ماندگاری از خود به یادگار گذاشتند.

وی همچنین با گرامیداشت سالروز شهادت شهید آیت‌الله بهشتی و ۷۲ تن از یارانش و هفته قوه قضائیه، گفت: شهید بهشتی نظریه‌پرداز عدالت اسلامی و انقلابی توصیف است. اندیشه‌ها، سیره مدیریتی و منظومه فکری این شهید بزرگوار، گنجینه‌ای ارزشمند برای استمرار مسیر انقلاب اسلامی است.

حاج علی اکبری ضمن قدردانی از مسئولان و کارکنان قوه قضائیه، به‌ویژه رئیس دستگاه قضا، از خدمات دشوار و مسئولیت‌های سنگین این مجموعه تقدیر کرد و گفت: امیدواریم مسئولان دستگاه قضایی در اجرای عدالت و انجام مأموریت‌های بزرگ خود همواره موفق باشند.

وی با اشاره به سالروز شهادت شهید بهشتی و روز قوه قضاییه ادامه داد: از قوه قضاییه می خواهیم در چند محور اقداماتی را داشته باشند، اول در محور عزت و امنیت ملی و در مواجه با کسانی که امنیت ملی را به مخاطره می اندازند اشرار نفوذی ها جاسوس ها توقع داریم اقدام ایجابی برای بازدارندگی دنبال شود و پرونده ها با شفافیت رسانه ای و باقدرت و سرعت پیگیری شود تا مزدوران و دشمنان و مزدوران داخلی بدانند که هزینه ناامنی در جمهوری اسلامی بسیار سنگین است.

وی تصریح کرد: در محور عدالت معیشتی یادآوری می کنیم که اگر در فقه ما احتکار و گران سازی عمدی از مصادیق فساد در زمین است توقع این است که مجازات متناسب با جرم به ویژه در زمان جنگ باشد. کسی که سفره هزاران خانواده را گروگان می گیرد مستحق اشد مجازات است.

خطیب نماز جمعه تهران تأکید کرد: در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی، خواستار شناسایی گلوگاه‌های رانت در بخش‌های مختلف اداری، بانکی و اقتصادی هستیم و همچنین تدوین نقشه جامع مبارزه با فساد، اعمال مجازات‌های بازدارنده، مصادره اموال نامشروع، بازگرداندن اموال به بیت‌المال و اطلاع‌رسانی شفاف در این زمینه، از مطالبات جدی مردم است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی‌اکبری با هشدار نسبت به گسترش فساد اخلاقی سازمان‌یافته، تصریح کرد: شواهد نشان می‌دهد جریاناتی به‌صورت سازمان‌یافته و با سوءاستفاده از شرایط موجود، درصدد جابه‌جایی مرزهای عفت و حیا در جامعه هستند و مقابله با این روند نیازمند طراحی‌های جدید و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های کشور است.

وی تاکید کرد: دستگاه قضایی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی خود، سازوکارهای جدیدی را برای مقابله مؤثر با این نوع از فساد در دستور کار قرار دهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی‌اکبری در ادامه با اشاره به پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب درباره یادداشت تفاهم امضا شده، گفت: این پیام جلوه‌ای روشن از ابعاد مختلف ولایت است، در این پیام، هم تجلی جلال ولایت در برابر دشمنان و مستکبران و هم جلوه جمال ولایت در قبال مردم و مسئولان مشاهده شد.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در این پیام، ضمن بیان صریح دیدگاه‌های خود، بر تعهدات موجود نیز تأکید کردند که این امر نشان‌دهنده صداقت، صراحت و پایبندی به اصول است. همچنین، التزام به ساختارها و بهره‌گیری از عقل جمعی در تصمیم‌گیری‌ها، جلوه‌ای از عقلانیت حاکم بر این رویکرد بود.

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به نگاه راهبردی رهبر انقلاب به جبهه مقاومت تصریح کرد: این پیام، آکنده از معنویت، توکل بر خداوند متعال و توسل به حضرت ولی‌عصر(عج) بود و به فضل الهی، دستاوردها و برکات فراوانی به همراه داشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی‌اکبری، لبیک متحد و یکپارچه مسئولان به این پیام را از مهم‌ترین آثار آن برشمرد و گفت: این پیام، روح حماسه و جهاد را در میان مجاهدان امت اسلامی و آحاد ملت، به‌ویژه خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان، زنده کرد و موجب رونق بیشتر اجتماعات مردمی شد. این پیام همچنین دست مسئولان و سرداران کشور را در عرصه‌های مختلف، به‌ویژه در میدان دیپلماسی، تقویت کرد و در مقابل، موجب ناامیدی، سرخوردگی و استیصال جریان‌های منافق، نفوذی و غرب‌گرا شد.

خطیب نماز جمعه تهران با قدردانی از نعمت ولایت فقیه تصریح کرد: ولایت فقیه، شعبه‌ای از ولایت پیامبر اکرم(ص)، اولیای الهی و حضرت ولی‌عصر(عج) است و ملت ایران باید همواره شکرگزار این نعمت بزرگ باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی‌اکبری با الهام از پیام رهبر انقلاب، به وضعیت دشمنان جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: در این پیام، به استیصال دشمنان به‌صورت جدی پرداخته شده است؛ دشمنانی که امروز به دنبال مذاکره و درخواست گفت‌وگو هستند.

وی با بیان اینکه ملت ایران دشمنان خود را به‌خوبی می‌شناسد، تصریح کرد: ملت ایران جنایت‌ها و خیانت‌های آمریکا علیه کشور را از کودتای ۲۸ مرداد تاکنون فراموش نکرده و آمریکا را مسئول اصلی بسیاری از آسیب‌ها و جنایت‌های صورت‌گرفته علیه ملت ایران می‌داند.

خطیب نماز جمعه تهران با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی میان دولت‌های مختلف آمریکا تفاوتی قائل نیست، تصریح کرد: جمهوری اسلامی، رژیم ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی را دو روی یک سکه می‌داند و معتقد است ماهیت این جریان بر پایه ظلم، جنایت، تکبر و فریب استوار است. دشمنان با اهدافی همچون تجزیه ایران، تسلیم ملت ایران و ایجاد شرایطی مشابه برخی کشورهای منطقه وارد میدان شدند، اما به فضل الهی و با ایستادگی ملت ایران، با شکست و رسوایی مواجه شدند.

وی ادامه داد: ملت ایران ضمن هوشیاری کامل نسبت به توطئه‌ها و طراحی‌های دشمن، همچنان خود را خون‌خواه امام شهید، شهدای انقلاب اسلامی و همه شهدای راه حق می‌داند و در مسیر آرمان‌های آنان استوار خواهد ماند.

خطیب نماز جمعه تهران، در ادامه با تأکید بر بی‌اعتمادی ملت ایران به آمریکا و متحدانش، اظهار کرد: ملت ایران خون‌خواه امام شهید، همه شهدای انقلاب اسلامی و شهدای مقاومت است و این مطالبه تا زمان افول و شکست کامل دشمنان ادامه خواهد داشت.جمهوری اسلامی هیچ اعتمادی به وعده‌ها و تعهدات آمریکا ندارد و تجربه‌های گذشته نشان داده است که این کشور همواره در مسیر بدعهدی و نقض توافق‌ها حرکت کرده است.

خطیب نماز جمعه تهران تصریح کرد: اگر در برخی شرایط و با توجه به ملاحظات منطقه‌ای، بین‌المللی و احترام به برخی همسایگان توافقی امضا شود، این توافق به معنای شکل‌گیری یک تفاهم راهبردی نیست، بلکه توافقی اقتضایی است و میزان پایبندی طرف مقابل به آن، در عمل مشخص خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی‌اکبری با خطاب قرار دادن مسئولان کشور گفت: ضروری است همه مسئولان تلاش کنند نگاه خود را به نگاه تمدنی، افق‌گشا و اصولی رهبر معظم انقلاب نزدیک‌تر کنند؛ نگاهی که مبتنی بر سنت‌های الهی و اصول ثابت انقلاب اسلامی است. مسئولان باید بر تعهد خود نسبت به امام، رهبر انقلاب و ملت مجاهد ایران پایبند باشند و از خطوط قرمز و منافع ملی به هیچ‌وجه عقب‌نشینی نکنند.

خطیب نماز جمعه تهران، سیاست «اقدام در برابر اقدام» را سیاستی صحیح ارزیابی کرد و گفت: تیم مذاکره‌کننده کشورمان در مذاکرات سوئیس با رفتار عزتمندانه، از مواضع اصولی جمهوری اسلامی صیانت کرد و در برابر زیاده‌خواهی‌ها و تهدیدهای طرف مقابل، قاطعانه ایستاد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی‌اکبری همچنین بر ضرورت وحدت، هم‌صدایی و اتخاذ ادبیاتی مقتدرانه از سوی مسئولان تأکید کرد و گفت: مسئولان نظام باید با ادبیاتی انقلابی، محکم، دقیق و حساب‌شده سخن بگویند و اجازه ندهند دشمن از اختلاف‌نظرها یا برخی اظهارات برای جنگ روانی و فضاسازی رسانه‌ای سوءاستفاده کند.

وی مدیریت هوشمندانه فضای رسانه‌ای را ضروری دانست و تصریح کرد: در برابر ادعاها و فضاسازی‌های دشمن باید سریع، دقیق و هوشمندانه پاسخ داده شود تا فرصت سوءاستفاده از دشمن گرفته شود.

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به نقش مردم در صیانت از منافع ملی، گفت: رهبر معظم انقلاب مسئولیت مهمی را متوجه مردم، نخبگان و افکار عمومی کرده‌اند و همه باید با اشراف، دقت، رعایت اخلاق و انصاف، روند اجرای تعهدات و تحقق مطالبات ملت را دنبال کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی‌اکبری، پایان اقدامات نظامی علیه ایران و محور مقاومت، رفع محاصره دریایی، تثبیت حاکمیت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز، جبران خسارت‌ها، لغو کامل تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های ملت ایران و پایان پرونده‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای را از جمله مطالبات قطعی و غیرقابل چشم‌پوشی ملت ایران برشمرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر تداوم اجتماعات مردمی و انقلابی تأکید کرد و گفت: این اجتماعات، عهدی میان امت و امام است و تا زمانی که ضرورت داشته باشد، با قوت، بصیرت و هوشیاری ادامه خواهد یافت.

خطیب نماز جمعه تهران همچنین تأکید کرد: در این اجتماعات نباید زمینه‌ای برای اختلاف‌افکنی، جناح‌بندی‌های سیاسی و اقدامات وحدت‌شکنانه فراهم شود و همه باید در مسیر وحدت ملی، حمایت از مسئولان حاضر در میدان و تحقق مطالبات ملت حرکت کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی‌اکبری با اشاره به مراسم پیش‌رو برای گرامیداشت امام شهید، از مردم به‌ویژه مردم تهران خواست تا با روحیه میزبانی، همدلی و مشارکت مردمی، زمینه برگزاری باشکوه، منظم و شایسته این مراسم را فراهم کنند. امیدواریم این حضور گسترده مردمی، جلوه‌ای ماندگار از تجدید بیعت ملت ایران با آرمان‌های امام شهید، انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب باشد.

حاج علی اکبری با تسلیت ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران با وفایش، ابراز امیدواری کرد که عرض ارادت و عزاداری‌های مردم در این ایام مورد عنایت ویژه آن حضرت قرار گیرد و دعای مستجاب سیدالشهدا(ع) شامل حال عزاداران شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی‌اکبری در ادامه با اشاره به برخی وصایای امام حسین(ع) به امام سجاد(ع) در روز عاشورا، گفت: در میان این وصایا، دعاهایی از گنجینه‌های آسمانی و نیز توصیه‌هایی برای رعایت تقوای الهی در زندگی اجتماعی وجود دارد که برای همه مؤمنان راهگشا است.

وی با اشاره به روایتی از امام سجاد(ع) افزود: براساس این روایت، امام حسین(ع) در روز عاشورا دعایی را که حضرت فاطمه زهرا(س) از پیامبر اکرم(ص) و ایشان نیز از جبرئیل امین آموخته بودند، به امام سجاد(ع) تعلیم دادند.

خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه این دعا برای زمان‌های سخت، گرفتاری‌های بزرگ، اندوه‌های سنگین و مصیبت‌های عظیم سفارش شده است، تأکید کرد: این دعا از گنجینه‌های ارزشمند معارف اهل‌بیت(ع) به شمار می‌رود و می‌تواند در شرایط دشوار، مایه آرامش و امید مؤمنان باشد.

خطیب نماز جمعه تهران تصریح کرد: روش و سیره اولیای الهی در دشواری‌ها، رجوع به خدای متعال، گفت‌وگو با حضرت حق، پناه بردن به آغوش رحمت پروردگار و امید بستن به لطف الهی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی‌اکبری ادامه داد: این دعای نورانی با سوگند به قرآن آغاز می‌شود و با صلوات بر پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع) پایان می‌یابد و در متن آن، اسمای الهی متناسب با شرایط سخت و اندوه‌بار مورد توجه قرار گرفته است تا مؤمنان بدانند چگونه در سختی‌ها خداوند را بخوانند و حاجات خود را با او در میان بگذارند.

وی ابراز امیدواری کرد که همه مؤمنان از این سرمایه الهی که به برکت سیدالشهدا(ع) و با وساطت حضرت فاطمه زهرا(س) در اختیار امت اسلامی قرار گرفته، بهره‌مند شوند.

خطیب نماز جمعه تهران همچنین به روایت دیگری از امام باقر(ع) اشاره کرد و گفت: براساس نقل مرحوم شیخ کلینی در کتاب کافی، امام سجاد(ع) در واپسین لحظات عمر شریف خود، همان وصیتی را که در روز عاشورا از امام حسین(ع) دریافت کرده بودند، به امام باقر(ع) منتقل کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی‌اکبری تأکید کرد: تکرار این سفارش از سوی امیرالمؤمنین(ع)، امام حسین(ع) و امام سجاد(ع) در حساس‌ترین و دشوارترین لحظات زندگی، نشان‌دهنده اهمیت ویژه این توصیه‌ها در مسیر هدایت و زندگی مؤمنانه است.

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