او افزوده است: به همین ترتیب، ما هرگز شهادت آیت‌الله‌العظمی سید علی خامنه‌ای را که سید و سالار شهیدان انقلاب اسلامی ایران است، نه فراموش خواهیم کرد و نه آن را خواهیم بخشید.