عراقچی:
شهادت رهبر خود را نه فراموش میکنیم و نه میبخشیم
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به فرارسیدن ایام شهادت امام حسین(ع) تاکید کرد که ملت ایران شهادت رهبر خود را نه فراموش خواهد کرد و نه می بخشد.
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در ایکس نوشت: امام حسین علیهالسلام سیدالشهدا یا سالار شهیدان شیعیان است چرا که او هر آنچه داشت در دشت کربلا قربانی کرد.
او افزوده است: به همین ترتیب، ما هرگز شهادت آیتاللهالعظمی سید علی خامنهای را که سید و سالار شهیدان انقلاب اسلامی ایران است، نه فراموش خواهیم کرد و نه آن را خواهیم بخشید.