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عراقچی:

شهادت رهبر خود را نه فراموش می‌کنیم و نه می‌بخشیم

شهادت رهبر خود را نه فراموش می‌کنیم و نه می‌بخشیم
کد خبر : 1804544
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وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به فرارسیدن ایام شهادت امام حسین(ع) تاکید کرد که ملت ایران شهادت رهبر خود را نه فراموش خواهد کرد و نه می بخشد.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در ایکس نوشت: امام حسین علیه‌السلام سیدالشهدا یا سالار شهیدان شیعیان است چرا که او هر آنچه داشت در دشت کربلا قربانی کرد.

او افزوده است: به همین ترتیب، ما هرگز شهادت آیت‌الله‌العظمی سید علی خامنه‌ای را که سید و سالار شهیدان انقلاب اسلامی ایران است، نه فراموش خواهیم کرد و نه آن را خواهیم بخشید.

 

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