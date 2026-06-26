قرارگاه خاتم الانبیاء:
آمریکا اسرائیل را کنترل نکند پاسخ میدهیم
قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء هشدار داد: چنانچه آمریکا قادر به مهار و کنترل رژیم صهیونیستی نباشد، جمهوری اسلامی ایران هرگونه تهدیدی را علیه خود تحمل نخواهد کرد.
به گزارش ایلنا، قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا اعلام کرد: تحرکات و حضور هواپیماهای نظامی ارتش تروریستی رژیم صهیونیستی در آسمان برخی کشورهای همسایه به سمت ایران را اقدامی خطرناک و تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران میدانیم.
قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا هشدار داد: چنانچه آمریکا قادر به مهار و کنترل رژیم صهیونیستی نباشد، جمهوری اسلامی ایران هرگونه تهدیدی را علیه خود تحمل نخواهد کرد و پاسخ به این اقدامات خطرناک را حق خود میداند.