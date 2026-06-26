واکنش ایران به اظهارات امارات در PUIC؛
خلیج فارس، همیشه خلیج فارس خواهد ماند
رئیس هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در بیستمین اجلاس کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (PUIC)، اظهارات بیاساس نماینده امارات متحده عربی و نماینده غیرقانونی یمن را رد کرد.
به گزارش ایلنا، بیستمین اجلاس کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (PUIC) به میزبانی باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار شد.
روح الله متفکر آزاد، رییس شورای اجرای PUIC ایران در پاسخ به ادعاهای بی اساس نماینده امارات متحده عربی و یمن در خصوص تحولات اخیر در منطقه، گفت: ابتدا از همه کشورهایی که همدلی خود را نسبت به شهادت مردم عزیز ایران اعلام کردند و نیز از مسیر عقلانیت، شجاعت و مردانگی به حمایت از مردمان ما پرداختند، قدردانی میکنم.
وی اظهار کرد: همه میدانند از تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ به مدت ۴۰ روز ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی مرتکب تجاوز مسلحانه آشکار و غیرقانونی علیه ایران شدند؛ تجاوزی که اصول بنیادین حقوق بینالملل و قاعده عامره منع توسل به زور را نقض میکند. این نخستین و مهمترین واقعیتی است که نمیتوان نادیده گرفت.
رئیس هیأت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در نشست PUIC، افزود: هر آنچه نماینده امارات بیان کرد، تلاشی است برای دور زدن همین واقعیت اساسی که تشریح شد؛ اکنون آنچه را که آنها حاضر به گفتن آن نیستند، من به جای آنها میگویم.
متفکرآزاد بیان کرد: برخی کشورهای منطقه خاک، آب و حریم هوایی خود را برای برنامهریزی، سوخت رسانی و اجرای این حملات را در اختیار متجاوزان قرار دادند؛ جنگندههای دشمن مستقر در پایگاههای همین کشورها و سایر تجهیزات نظامی پیشرفته دشمن از همان مبدأ، خاک ایران را هدف قرار دادند. این یک ادعا نیست، بلکه توصیف دقیق اجرای همان جنگی است که امروز از آن شکایت دارند.
رییس هیأت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در نشست PUIC، گفت: در حقوق بین الملل عنوان دقیق این رفتار مساعدت در ارتکاب عمل متخلفانه بینالمللی است؛ دولتها مکلفند اجازه ندهند قلمروشان علیه دولت دیگری به کار رود. نماینده امارات بداند، بهای انسانی آنچه انها به آن یاری رساندند، بیش از ۳۵۰۰ شهید بیگناه ایرانی بود.
وی تاکید کرد: وقتی شما از خسارت در کشورهای خود سخن میگویید، من اجازه نخواهم داد این برداشت ایجاد شود که گویی این خسارت در خلأ رخ داده است؛ کشوری که خاک خود را در اختیار متجاوز قرار میدهد، نمیتواند همزمان مدعی جایگاه قربانی شود. شما شریک خون بیش از ۳۵۰۰ شهید و ۳۰ هزار مجروح ایرانی هستید.
متفکرآزاد اظهار کرد: آنچه از رفتار ایران در این جنگ شاهد بودیم، مصداق نجابت تمدن ایران است و ما به همسایگان حمله نکردهایم و به حسن همجواری پایبندیم. ما به پایگاههای آمریکایی که متاسفانه با نادیده گرفتن حسن همجواری در خاک شما قرار دارد، حمله کردهایم.
رییس هیأت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در نشست PUIC، افزود: رسوایی سفر نتانیاهو در خلال جنگ به یکی از کشورهای همسایه مسلمان، ادعای آنها مبنی بر بیطرفی در این جنگ را آشکارا نقض میکند؛ تشکر ترامپ از شما بابت عملکردتان در این جنگ، شاهد دیگری بر همین ادعا است.
وی ادامه داد: ما آمادگی همه جانبه و کامل برای دفاع از شرف، وطن، کیان و تمامیت ارضی خود را داریم؛ ما توان و غیرت دفاع از همه مظلومین مسلمان و غیر مسلمان را هم داریم و غرش موشک و پهپادهای ایرانی امید دل میلیاردها مسلمان و مظلوم عالم است.
متفکرآزاد گفت: ملت ما، مشت گره کرده مظلومین است و به این مسئله افتخار میکند. همچنین باید یادآوری کنم که خلیج فارس تنها نام تاریخی و حقوقی به رسمیت شناخته شده برای پهنه آبی میان جمهوری اسلامی ایران و شبه جزیره عربی است؛ این نام در طول تاریخ همواره مورد استفاده قرار گرفته و باید مطابق با موازین بینالمللی و دقت تاریخی مورد احترام قرار بگیرد.
رییس هیأت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در نشست PUIC، تصریح کرد: خیلی ها آمدند و رفتند. اینجا برای همیشه خلیج فارس بوده است و خواهد بود.