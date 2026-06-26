عبداللهی مطرح کرد
تقویت تولید و تسهیل صادرات، ریل توسعه تجارت خارجی در دوران پساجنگ
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر اینکه توسعه تجارت خارجی در شرایط پساجنگ نیازمند تقویت تولید داخلی، حمایت از سرمایهگذاری و رفع موانع صادراتی است، گفت: اگر دستگاههای اجرایی، نظام بانکی و نهادهای حاکمیتی در کنار تولیدکنندگان قرار گیرند و از ظرفیت استانهای مرزی برای صادرات استفاده شود، علاوه بر حل بخشی از مشکلات معیشتی و اشتغال، درآمدهای ارزی کشور نیز افزایش خواهد یافت.
بیتالله عبداللهی، با اشاره به مسیرهای مؤثر در توسعه تجارت خارجی در شرایط پساجنگ، گفت: نخستین اقدام اساسی برای توسعه تجارت خارجی، تقویت تولید داخلی است. ما باید نگاه ویژهای به تولید و سرمایهگذاری داشته باشیم، زیرا تولید داخلی علاوه بر تأمین نیازهای کشور، میتواند زمینهساز رشد صادرات و افزایش درآمدهای ارزی شود.
نماینده مردم «اهر و هریس» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید به اقتصاد کلان نگاه ویژهای شود، افزود: متأسفانه هنوز در کشور ما سرمایهگذاری به جایگاه واقعی خود نرسیده و آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است. ضروری است که برای سرمایهگذاران اعتماد و آرامش ایجاد شود و همه دستگاهها اعم از دولت، قوه قضائیه و سایر نهادهای مسئول در کنار تولیدکنندگان قرار گیرند. تولیدکنندگان در بسیاری از مواقع با مشکلات و موانع متعددی روبهرو هستند و باید حمایت عملی از آنها صورت گیرد.
حمایت شعاری از تولیدکننده!
این نماینده مجلس با بیان اینکه تولیدکنندگان در شعار مورد حمایت و اما در عمل، هیچ کمکی دریافت نمیکنند، ادامه داد: اگر تولیدکنندگان مورد حمایت قرار گیرند، هم اشتغال کشور تقویت خواهد شد، هم بخشی از مشکلات معیشتی مردم کاهش مییابد و هم تولیدکنندگان و صادرکنندگان میتوانند از طریق تجارت خارجی برای کشور ارزآوری کنند.
سختگیریهای غیرضروری در حوزه بازگشت ارز صادراتی و سیاستهای ارزی باید اصلاح شود
عبداللهی با اشاره به ظرفیتهای جغرافیایی کشور برای توسعه تجارت اظهار کرد: ایران کشوری وسیع با ظرفیتهای متعدد مرزی است. در حال حاضر بخش عمدهای از واردات کشور از مسیرهای جنوبی انجام میشود، اما دولت باید از تمامی ظرفیتهای استانهای مرزی در شرق، غرب و سایر مناطق کشور برای توسعه تجارت و صادرات استفاده کند. هر یک از این مناطق دارای مزیتهای خاص خود هستند و میتوانند نقش مهمی در افزایش مبادلات تجاری و درآمدهای ارزی ایفا کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین بر ضرورت بازنگری در برخی سیاستهای ارزی تأکید کرد و گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی باید شرایط را برای فعالان اقتصادی و صادرکنندگان تسهیل کنند. سختگیریهای غیرضروری در حوزه بازگشت ارز صادراتی و سیاستهای ارزی باید اصلاح شود تا صادرکنندگان بتوانند با انگیزه بیشتری در بازارهای بینالمللی فعالیت کنند. نمیتوان از صادرکننده انتظار داشت ارز حاصل از صادرات را با شرایطی عرضه کند که برای او صرفه اقتصادی نداشته باشد؛ بنابراین لازم است سیاستهای منطقی و متعادلی در این حوزه اتخاذ شود.
وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید با همکاری یکدیگر زمینه حمایت از تولید و صادرات را فراهم کنند. همچنین در حوزه مواد غذایی، محصولات اساسی و بخش صنعت باید دقت شود که اگر مواد اولیه آنها در کشور تولید می شود، دیگر نباید اجازه واردات این مواد به کشور را داد.
گمرکات و سامانههای تجاری کشور بیش از گذشته برای توسعه صادرات آماده شوند
به گزارش خانه ملت، عبداللهی در پایان با انتقاد از برخی ساختارهای موجود در حوزه تجارت خارجی خاطرنشان کرد: سالهاست که بخش قابل توجهی از زیرساختها و رویههای گمرکی کشور بیشتر بر واردات متمرکز بوده است، در حالی که امروز باید گمرکات و سامانههای تجاری کشور بیش از گذشته برای توسعه صادرات آماده شوند. تسهیل فرآیندهای صادراتی، کاهش بروکراسی و فراهم کردن زیرساختهای لازم برای صادرکنندگان از جمله اقداماتی است که باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد تا تجارت خارجی کشور در دوران پساجنگ با شتاب بیشتری توسعه یابد.