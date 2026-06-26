محمدبیگی:
تمهیدات سلامت برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید پیشبینی شده است
عضو کمیسیون بهداشت مجلس از آمادگی کامل مجموعههای امدادی، درمانی و گروههای خدمترسان برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید، خبر داد.
به گزارش ایلنا، فاطمه محمدبیگی، با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه سلامت برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید، از آمادگی کامل مجموعههای امدادی، درمانی و گروههای خدمترسان برای ارائه خدمات به مردم خبر داد.
وی افزود: جلسات متعددی برای برگزاری باشکوه مراسم تشییع رهبر شهید برگزار شده و در این جلسات، موضوع سلامت و خدماترسانی به مردم بهطور ویژه در دستور کار کارگروه سلامت قرار گرفته است تا مراسم با بهترین کیفیت و همراه با تأمین سلامت عمومی برگزار شود.
محمدبیگی ادامه داد: در برنامهریزیهای انجامشده، تمهیدات لازم برای پیشگیری از گرمازدگی، مدیریت شرایط ناشی از حضور گسترده مردم و همچنین کنترل بیماریهای مرتبط با شرایط آبوهوایی و ازدحام جمعیت پیشبینی شده است.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس دوازدهم، افزود: در این راستا، جمعیت هلال احمر، اورژانس کشور، وزارت بهداشت، گروههای جهادی و موکبهای سلامت آمادگی کامل برای ارائه خدمات به ملت عزیز ایران را دارند و هماهنگیهای لازم میان بخشهای مختلف انجام شده است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: هدف از این اقدامات، خدمترسانی مطلوب به مردم و فراهمسازی شرایط مناسب برای حضور ایمن و آرام مردم در مراسم است.
به گزارش خانه ملت، این نماینده مردم در مجلس یادآور شد: امیدواریم با همراهی همه دستگاههای مسئول و تلاش نیروهای امدادی و سلامت، شاهد برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم و خدمترسانی شایسته به مردم باشیم.