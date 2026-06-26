وی افزود: جلسات متعددی برای برگزاری باشکوه مراسم تشییع رهبر شهید برگزار شده و در این جلسات، موضوع سلامت و خدمات‌رسانی به مردم به‌طور ویژه در دستور کار کارگروه سلامت قرار گرفته است تا مراسم با بهترین کیفیت و همراه با تأمین سلامت عمومی برگزار شود.

محمدبیگی ادامه داد: در برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تمهیدات لازم برای پیشگیری از گرمازدگی، مدیریت شرایط ناشی از حضور گسترده مردم و همچنین کنترل بیماری‌های مرتبط با شرایط آب‌وهوایی و ازدحام جمعیت پیش‌بینی شده است.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس دوازدهم، افزود: در این راستا، جمعیت هلال احمر، اورژانس کشور، وزارت بهداشت، گروه‌های جهادی و موکب‌های سلامت آمادگی کامل برای ارائه خدمات به ملت عزیز ایران را دارند و هماهنگی‌های لازم میان بخش‌های مختلف انجام شده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: هدف از این اقدامات، خدمت‌رسانی مطلوب به مردم و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای حضور ایمن و آرام مردم در مراسم است.

به گزارش خانه ملت، این نماینده مردم در مجلس یادآور شد: امیدواریم با همراهی همه دستگاه‌های مسئول و تلاش نیروهای امدادی و سلامت، شاهد برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم و خدمت‌رسانی شایسته به مردم باشیم.