بزرگداشت سالروز ترور نافرجام رهبر شهید در مسجد ابوذر
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیهای از عموم مردم مؤمن دعوت کرد در ویژهبرنامههای بزرگداشت سالروز ترور نافرجام رهبر شهید که امروز پس از نماز مغرب و عشاء در مسجد ابوذر تهران برگزار خواهد شد، شرکت نمایند.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، متن اطلاعیه به شرح زیر است:
ششم تیرماه، یادآور یکی از مقاطع مهم و سرنوشتساز تاریخ انقلاب اسلامی است؛ روزی که دست جنایت و ترور، در امتداد دشمنی عمیق با اسلام، انقلاب و ملت ایران، به سوی یکی از برجستهترین فرزندان مکتب امام خمینی (رحمت الله علیه) دراز شد و در صدد خاموش ساختن چراغی برآمد که تقدیر الهی، استمرار فروغ آن را برای هدایت امت اسلامی رقم زده بود. حادثه ششم تیر ۱۳۶۰ تلاشی سازمانیافته برای ضربه زدن به جریان اصیل انقلاب اسلامی و متوقف ساختن مسیر بیداری و مقاومت ملت ایران به شمار میرفت. اما اراده الهی بر آن تعلق گرفت که آن وجود مبارک، دهههای متمادی در رهبری و هدایت امت اسلامی ایفای نقش نموده و فصلهای درخشانی از عزت، اقتدار و پیشرفت ایران اسلامی را رقم بزنند.
امروز، پس از گذشت سالها از آن حادثه، ششم تیر معنایی ژرفتر یافته است؛ چراکه ملت ایران این روز را در پرتو حماسه بزرگ نهم اسفند ۱۴۰۴ و عروج ملکوتی قائد شهید امت، منزلگاهی از مسیر ممتد مقاومت، مجاهدت و فداکاری میدانند که سرانجام با تقدیم جان در راه عزت اسلام، استقلال ایران و صیانت از امت اسلامی به اوج کمال خویش رسید. مسجد ابوذر، یادگار ماندگار تاریخ انقلاب اسلامی یکی از نمادهای پیوند جهاد، شهادت و رهبری در حافظه تاریخی ملت ایران باقی خواهد ماند و یاد ششم تیر، همواره با نام و راه قائد شهید امت گره خورده است که حیات و شهادتش، هر دو مایه عزت و اقتدار ایران اسلامی شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن گرامیداشت سالروز این حادثه تاریخی و تجلیل از مجاهدتها و میراث ماندگار قائد شهید امت، از عموم مردم مؤمن، انقلابی و قدرشناس ایران اسلامی دعوت مینماید با حضور در ویژهبرنامههای بزرگداشت سالروز ترور نافرجام قائد شهید امت که روز جمعه ۵ تیر بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد ابوذر تهران برگزار خواهد شد، ضمن ادای احترام به مقام امام شهید، بار دیگر بر تداوم راه عزت، مقاومت، ولایت و خدمت به ایران اسلامی تأکید نمایند.