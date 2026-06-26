امامیراد مطرح کرد:
حقوق و بیمه معلمان حق التدریس در تابستان قطع نمیشود
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی از اتخاذ تصمیمات مهم برای استمرار پرداخت حقوق معلمان حقالتدریس در فاصله پایان تا آغاز سال تحصیلی جدید و همچنین پیگیری برای تعیین تکلیف نهایی وضعیت استخدامی آنان خبر داد.
به گزارش ایلنا، حسین امامیراد عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیریهای مجلس در حوزه ساماندهی نیروهای آموزشی، گفت: یکی از دغدغههای اصلی معلمان حقالتدریس آزاد یا همان قرارداد به کار معین علاوه بر موضوع تبدیل وضعیت، نگرانی از توقف حقوق و بیمه در فاصله پایان خرداد تا آغاز سال تحصیلی جدید در مهرماه بود که این موضوع بهطور جدی در کمیسیون آموزش مجلس مطرح و بررسی شد.
نماینده مردم چناران، طرقبه شاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسلامی، افزود: در جلسات مشترک با وزیر آموزشوپرورش و معاونان مربوطه، مقرر شد حقوق این گروه از معلمان در بازه زمانی مذکور بدون هیچگونه وقفه ادامه یابد و پرداختها بر اساس روند فعلی برقرار بماند تا معیشت و امنیت شغلی آنان دچار آسیب نشود.
تعیین تکلیف معلمان قرارداد کار معین تا ابتدای مهرماه
امامیراد با تأکید بر نقش نظارتی و پیگیرانه مجلس در حل مسائل معلمان حقالتدریس ادامه داد: در کنار موضوع استمرار پرداخت حقوق، فرآیند تبدیل وضعیت و ساماندهی نیروهای آموزشی نیز در دستور کار قرار گرفته و مقرر است تا ابتدای سال تحصیلی جدید، جمعبندی نهایی در این زمینه انجام شود.
در صورت ضرورت پرونده نیروهای حق التدریس آزاد را به مراجع بالا ارجاع میدهیم
عضو کمیسیون آموزش مجلس همچنین از پیگیریهای سطح بالای این موضوع خبر داد و تصریح کرد: در صورت نیاز برای تسریع در تعیین تکلیف این گروه از معلمان، موضوع در جلسهای با معاون اول رئیسجمهور نیز مطرح خواهد شد تا تصمیمگیری نهایی و هماهنگ در سطح دولت صورت گیرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی با رویکرد حمایت از معلمان و تقویت نظام آموزشی کشور، این موضوع را بهصورت مستمر دنبال میکند تا ضمن رفع نگرانیهای معیشتی، زمینه ساماندهی پایدار نیروهای آموزشی فراهم شود.