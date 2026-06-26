وی افزود: داروخانه‌ها بخشی از خط مقدم ارائه خدمات سلامت هستند و هرگونه تأخیر در پرداخت مطالبات آنها می‌تواند بر گردش مالی، تأمین دارو و در نهایت دسترسی بیماران اثرگذار باشد از این رو لازم است نظام پرداخت در این حوزه مبتنی بر زمان‌بندی مشخص و تعهدات روشن باشد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: پیش‌بینی ضمانت اجرایی برای انجام به‌موقع تعهدات مالی می‌تواند به شفافیت بیشتر روابط میان بیمه‌ها و مراکز ارائه خدمت کمک کند و از انتقال فشار مالی به بخش دارویی جلوگیری کند.

ضرورت حرکت به سمت پرداخت‌های قابل پیش‌بینی

نماینده مردم دهلران، دره‌شهر و آبدانان در مجلس دوازدهم، با تأکید بر اهمیت اصلاح فرآیندهای مالی در نظام سلامت، گفت: پایداری خدمات دارویی تنها به تولید و تأمین محدود نمی‌شود و مدیریت صحیح منابع و پرداخت‌ها نیز بخش مهمی از زنجیره سلامت است بنابراین هر اقدامی که به کاهش بی‌نظمی مالی و افزایش قابلیت پیش‌بینی در پرداخت‌ها منجر شود، قابل حمایت است.

حفظ تعادل میان حمایت از بیماران و پایداری داروخانه‌ها

وی افزود: در اجرای هر مدل جدید باید هم منافع مردم و کاهش پرداخت از جیب بیماران مدنظر قرار گیرد و هم شرایط فعالیت داروخانه‌ها به عنوان یکی از ارکان نظام سلامت پایدار بماند تا ارائه خدمت با اختلال مواجه نشود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: اصلاح روابط مالی میان بیمه‌ها و داروخانه‌ها در صورت اجرای دقیق و نظارت مستمر می‌تواند به افزایش اعتماد، کاهش اختلافات و بهبود کیفیت خدمت‌رسانی در حوزه دارو منجر شود.

به گزارش خانه ملت، چراغی ادامه داد: مجلس از اقداماتی که به شفافیت مالی، کاهش انباشت بدهی‌ها و تقویت دسترسی مردم به خدمات دارویی منجر شود حمایت می‌کند و انتظار می‌رود اجرای تعهدات در این حوزه با جدیت دنبال شود.