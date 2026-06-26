جمالیان:
وزارت بهداشت کمیسیون بهداشت را در جریان جزئیات اجرای پزشکی خانواده قرار نداده است
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: با پیگیریهای صورت گرفته در هفته گذشته و با هماهنگی رئیس کمیسیون بهداشت مقرر شده در هفته آینده نشستی با وزارت بهداشت برگزار تا مشخص شود برنامهای که درباره اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع مطرح میشود، قرار است با چه سازوکار و در چه چارچوبی اجرایی شود.
به گزارش ایلنا، سید محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، با بیان اینکه اصل اجرای این طرح مورد تردید نیست، گفت: هیچ اختلاف نظری درباره ضرورت اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع وجود ندارد و همه کارشناسان حوزه سلامت معتقدند این برنامه میتواند یکی از نسخههای اصلاح ساختار نظام سلامت کشور باشد اما نحوه اجرا، زمان اجرا و میزان آمادگی زیرساختها موضوعی است که باید با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: در ماههای اخیر گلایههایی نسبت به روند اجرای این برنامه وجود داشته و تا این لحظه وزارت بهداشت جلسهای برای تشریح جزئیات، روش اجرا و مسیر عملیاتی طرح با کمیسیون بهداشت و درمان برگزار نکرده است؛ موضوعی که باعث شده ابهامات متعددی درباره نحوه اجرا وجود داشته باشد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: با پیگیریهای صورت گرفته در هفته گذشته و با هماهنگی رئیس کمیسیون بهداشت مقرر شده در هفته آینده نشستی با وزارت بهداشت برگزار تا مشخص شود برنامهای که درباره اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع مطرح میشود، قرار است با چه سازوکار و در چه چارچوبی اجرایی شود.
اجرای موفق نیازمند زمان مناسب و آمادگی اقتصادی جامعه است
جمالیان با بیان اینکه اجرای هر برنامه ملی نیازمند فراهم شدن بسترهای لازم است، تصریح کرد: از نگاه شخصی و اجرایی، امروز زمان مناسبی برای اجرای گسترده این طرح نیست؛ زیرا مردم در شرایط فشار اقتصادی قرار دارند و سهم پرداخت از جیب در حوزه سلامت نیز افزایش یافته است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس دوازدهم، افزود: اگر قرار باشد اجرای پزشک خانواده بدون اطلاعرسانی، اقناع اجتماعی و آمادهسازی ساختارها انجام شود، احتمال موفقیت آن کاهش پیدا میکند؛ چراکه هم ارائهدهنده خدمت و هم دریافتکننده خدمت باید نسبت به ابعاد طرح شناخت و اعتماد کافی داشته باشند.
ابهام در اطلاعرسانی و آمادگی ارائهدهندگان خدمت
این نماینده مجلس ادامه داد: آنچه امروز مشاهده میشود این است که نه مردم تصویر روشنی از نحوه اجرای طرح دارند و نه حتی در برخی موارد مجموعههای تصمیمگیر و ارائهدهندگان خدمت از جزئیات آن مطلع هستند. گفتوگوهایی که با فعالان حوزه سلامت در استانها انجام شده نیز نشان میدهد هنوز ابهاماتی درباره فرآیند اجرا وجود دارد.
به گزارش خانه ملت، جمالیان با اشاره به تجربه استانهای پایلوت گفت: استانهایی مانند فارس و مازندران سالها اجرای این برنامه را تجربه کردهاند اما بازخوردهایی که تاکنون دریافت شده رضایت کامل را نشان نمیدهد و یکی از دلایل اصلی آن نیز محدودیت منابع مالی و تأمین نشدن اعتبارات مورد نیاز بوده است.
پزشک خانواده بدون اتصال سطح یک به سطوح تخصصی کامل نمیشود
وی تأکید کرد: یکی از مهمترین پیششرطهای موفقیت نظام ارجاع، ایجاد ارتباط واقعی و مؤثر میان سطح یک، دو و سه خدمات سلامت است؛ به این معنا که فرآیند ارجاع و بازگشت اطلاعات و بازخورد بهدرستی انجام شود. اگر این ارتباط شکل نگیرد، اجرای طرح ناقص باقی خواهد ماند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: موضوع دیگر، فرهنگسازی و پذیرش اجتماعی است؛ زیرا در صورت اجرای کامل نظام ارجاع، مراجعه مستقیم به پزشک متخصص محدودتر خواهد شد و باید بررسی شود که آیا جامعه برای این تغییر آمادگی دارد یا خیر.
چالش تأمین نیروی انسانی و مدل ارائه خدمت
جمالیان ادامه داد: براساس الزامات پیشبینیشده، پزشکانی که قرار است در این طرح فعالیت کنند باید تماموقت باشند و این موضوع خود پرسشهایی درباره نحوه تأمین نیرو و امکان همراهی ارائهدهندگان خدمت ایجاد میکند.
وی یادآور شد: اینها مجموعهای از ابهامات و دغدغههایی است که وجود دارد و انتظار میرود وزارت بهداشت با حضور در کمیسیون بهداشت، جزئیات اجرایی طرح را تشریح کند تا بتوان درباره زمان، شیوه اجرا و میزان آمادگی کشور تصمیم دقیقتری گرفت.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: اصل پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدامی ضروری برای آینده نظام سلامت است اما اجرای موفق آن نیازمند تأمین زیرساخت، منابع پایدار، اقناع مردم و همراهی ارائهدهندگان خدمت خواهد بود.