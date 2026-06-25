واکنش غریب آبادی به اظهارات دبیرکل ناتو درباره نقش رومانی و ایتالیا در حمله به ایران
معاون وزیر خارجه ایران با اشاره به اظهارات دبیرکل ناتو مبنی استفاده آمریکا از پایگاههای ایتالیا و رومانی در حمله به ایران، گفت: این اقدام موجب مسئولیت بینالمللی این کشورهاست.
به گزارش ایلنا، کاظم غریب آبادی معاون وزیر خارجه در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت : «اظهارات دبیرکل ناتو درباره استفاده آمریکا از پایگاههای ایتالیا و رومانی در حمله به ایران، موجب مسئولیت بینالمللی این کشورهاست. طبق قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی، در اختیارگذاشتن سرزمین توسط یک دولت در جهت استفاده دولت ثالث برای انجام تجاوز علیه کشور دیگر، تجاوز محسوب میشود.»