ملت ایران با ایستادگی خود، محاسبات آمریکا را به شکست کشاند

به گزارش ایلنا، قالیباف در این دیدار با اشاره به تجاوز دشمن آمریکایی-صهیونی به خاک کشورمان و جنایت‌های جنگی دشمنان در طول این جنگ، گفت: این جنگ تجربه‌های بزرگی برای ما و کشور‌های مسلمان منطقه داشت، از جمله این‌که تنها راه موفقیت، همکاری ما در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی است.

رئیس مجلس افزود: این جنگ نشان داد که اگر ملت‌ها در کنار هم باشند و به خدا امید داشته باشیم، می‌توان در مقابل قدرت‌های بزرگ مثل آمریکا و قدرت‌های درنده مثل صهیونیست‌ها ایستاد.

قالیباف گفت: ملت ما موفق شد با ایستادگی خود، محاسبات غلط آمریکا را به شکست بکشاند و دنیا دید که دشمن در عرصه نظامی، سیاسی، اقتصادی و دیپلماسی شکست خورده است و این واقعیتی است که امروز دیگران نسبت به آن آگاه هستند که حاصل انسجام و همبستگی ملی ما و کمک خداوند است.

رئیس مجلس تصریح کرد: اگر این انسجام در بین همه کشور‌های اسلامی باشد باید بدانیم که با کمک الهی این قدرت چند برابر خواهد شد.

قالیباف با اشاره به حضور بیش از ۱۱۰ شب مردم خیابان ها و میادین و نمایش مقاومت و ایستادگی افزود: از دید من دوباره انقلاب اسلامی ظهور کرده و مردم ما یک چهره مستحکم از خودشان به دنیا نشان دادند و اکنون این فرصتی است که ما پس از جنگ با این همبستگی ملی بتوانیم دوران بازسازی را هم پشت سر بگذاریم.

رئیس مجلس درباره گسترش روابط دو جانبه ایران و جمهوری آذربایجان در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و سایر حوزه‌ها ابراز امیدواری کرد.

الهام علی‌اف رئیس جمهور جمهوری آذربایجان هم ضمن تسلیت بابت شهادت رهبر شهید انقلاب و گرامیداشت یاد ایشان افزود: در دوران جنگ دولت و ملت آذربایجان در کنار ایران بودند و من تماس‌های مختلفی را با جناب آقای پزشکیان داشتم.

علی اف گفت: ما از توقف جنگ علیه ایران خوشحال هستیم و آرزو داریم که در منطقه ما هیچ جنگی نباش.

رئیس جمهور جمهوری آذربایجان در ادامه اظهار داشت: امیدوارم با همکاری بین کشور‌های اسلامی شاهد صلح پایدار باشیم و بتوانیم روابط بین کشور‌های اسلامی را ارتقاء دهیم.