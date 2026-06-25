به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، متن پیام عباس عراقچی در شبکه ایکس به شرح زیر است:

«پس از بیانیه مشترک اخیر در مسقط، امروز گفت‌وگویی سازنده با جناب بدر البوسعیدی داشتم.



ما بار دیگر تأکید کردیم که ایران و عمان گفت‌وگوهایی را برای «تعیین چارچوب اداره آینده و خدمات دریایی در تنگه هرمز» انجام خواهند داد. ما برای پیشبرد این روند مصمم هستیم و این کار را با هماهنگی و در تبادل نظر با همسایگان خود به انجام خواهیم رساند.»

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