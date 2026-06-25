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ایران و عمان گفت‌وگوهایی را برای «تعیین چارچوب اداره آینده و خدمات دریایی در تنگه هرمز» انجام خواهند داد

ایران و عمان گفت‌وگوهایی را برای «تعیین چارچوب اداره آینده و خدمات دریایی در تنگه هرمز» انجام خواهند داد
کد خبر : 1804343
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وزیر امور خارجه پیامی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس منتشر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، متن پیام عباس عراقچی در شبکه ایکس به شرح زیر است:
«پس از بیانیه مشترک اخیر در مسقط، امروز گفت‌وگویی سازنده با جناب بدر البوسعیدی داشتم.

ما بار دیگر تأکید کردیم که ایران و عمان گفت‌وگوهایی را برای «تعیین چارچوب اداره آینده و خدمات دریایی در تنگه هرمز» انجام خواهند داد. ما برای پیشبرد این روند مصمم هستیم و این کار را با هماهنگی و در تبادل نظر با همسایگان خود به انجام خواهیم رساند.»

انتهای پیام/
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